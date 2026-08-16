Meggyőzően tette le névjegyét az Arsenal

Manchester City;Arsenal;

2026-08-16 20:27:00 CEST

Egyértelmű elragadtatás fogadta a bajnok győzelmét a kupagyőztes Manchester City felett. Az Arsenal 3-0-ra győzte le ellenfelét.

Ha különböző megfogalmazásokban is, az „ágyúsok” fölényes, megsemmisítő diadalát a „világoskékek” ellenében úgy értékelték a világhálós felületek, hogy Mikel Arteta csapata „jelentőségteljes szándéknyilatkozattal rukkolt ki az idény első tétmérkőzésén,„széttrancsírozva” ellenfelét (Telegraph).

Az egyik legtekintélyesebb országos napilap online kiadása kiemelte, hogy a „bajnokcsapatnak mindössze 24 másodpercre volt szüksége a vezetés megszerzéséhez, Ricardo Calafiori a Community Shield történetében 1968 óta a leggyorsabb gólt érte el és ettől kezdve nem volt megállás. A City Pep Guardiola nélkül leginkább Sámsonra hasonlított, miután Delila levágta a haját, minden erejét elvesztette, az Arsenal pedig alaposan kihasználta a lehetőségeket”.

A Sky Sports jelentése emlékeztet arra, hogy a legutóbbi három szezonnyitó szuperkupa meccset tizenegyesek döntötték el, most azonban „fényes, magabiztos győzelem” született. A Premier League első helyezettje „határozottabb, invenciózusabb és szervezettebb” volt.

Új vezetőedzője, Enzo Maresca irányítása alatt a City védelme hanyag, fegyelmezetlen benyomást keltett, míg néhány rövid időszaktól eltekintve támadásokat is alig indított. Sok házi feladat maradt jövő vasárnapig, amikor első bajnoki találkozóján a Bournemouth-szal találja magát szemben.

Nagyon nem lett igaza a The Sunday Times sportrovatának beharangozó cikkét jegyző Alyson Ruddnak, aki szerint Marescánál jobb vezetőedzőt nem találhatott volna a menedzsment, „kinevezését láthatóan alaposan előkészítették, nálánál jobban senki nem akarta ezt a pozíciót, és máris teljesen a helyén lévőnek látszik”.

Az egyben a mérkőzés legjobbjának kihirdetett csapatkapitány, a kitűnő Martin Ödegaard a találkozó után indokoltan nem szerénykedett. Kijelentette: „el voltunk szánva az idény első lehetséges trófeájának megszerzésére. Egyes pontokon briliánsan játszottunk, remek teljesítményt nyújtottunk, jobban nem is kezdhettük volna a szezont, most már csak így is kell folytatni”.

Arról az érdekes körülményről, hogy múlt év decembere óta először talált be a hálóba, azt mondta, „minden lehetséges módon igyekszik segíteni a csapatnak, gólokkal, gólpasszokkal, és persze szeretne többször is eredményes lenni, így ennél többet most nem is akarhat”. Az észak-londoniak két új erősségét, Bruno Guimarest és Hrisztosz Coliszt sem dicsérhette volna sokkal jobban. Előbbit „az első perctől kezdve szenzációsnak” nevezte, aki „annak ellenére látszik máris a csapat természetes tagjának, hogy korábban annyi párharcot vívtak egymással, még a Newcastle csapatkapitányaként”.

A vesztesek nevében először az ideiglenes frontember, Ruben Dias szólalt meg a TNT Sports közvetítésében, aki „nyilvánvalóan nem kielégítőnek, frusztrálónak” nevezte az eredményt. Figyelmeztetett azonban, hogy még a futballév elején járnak, új trénerük van és nem segített a gyorsan beszedett első gól sem.

Minden átmenetben benne van, hogy a kezdet nem tökéletes, de nem lehet feladni, keményen kell dolgozni, kommunikálni és javítani az együttműködést

Marescával. Nem csoda: ugyanebben a szellemben folytatta maga Maresca is, ismételten említve, hogy „mindez csak a kezdet”. A City rajongóinak szerencséjére „függetlenül az eredménytől már a találkozó előtt tudták, mit kell majd tenni. Cselekedni, még mielőtt becsukódik az átigazolási ablak”. A csapat talizmánjának, eddigi kapitányának, a világbajnoki aranylabdás Rodrinak továbbra is bizonytalan a jövője Manchesterben.

Mikel Arteta „kifejezetten élvezte a találkozót”. Különösen fontosnak nevezte a „játékosok becsvágyát és minőségi teljesítményét”, ami meglepte, mert az előkészületi meccseken mindig más összeállításban léptek pályára. Az pedig igazán imponáló volt, ahogyan csak öt nappal korábban megérkezett új szerzemények két nap tréning után gördülékenyen beilleszkedtek a gárdába.