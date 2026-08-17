„A kő nem lesz az új búcsúcédula” – üzente Magyar Péter Orbán Viktor apjának, aki követ ajánlott fel a paksi munkálatokhoz

Paks;Orbán Győző;Magyar Péter;

2026-08-17 11:55:00 CEST

A miniszterelnök előzőleg hiányolta a NER-es felajánlásokat, azóta többen is jelentkeztek.

Levelet kaptunk Orbán Győzőtől - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök bejegyzésében eképp fogalmazott: „Miközben Orbán Viktor a válság idején épp Horvátországba érkezett luxusgépen nyaralni, az édesapja, hosszas noszogatás után nagy mennyiségű követ ajánlott fel Paksra. Csak szólok: a kő nem lesz az új búcsúcédula."

Paks és Dunaszentbenedek között a Duna rekordalacsony vízállása miatt kezdték el építeni a fenékküszöböt, ehhez a Strabag és a KÉSZ Zrt. ingyen ad alapanyagokat, és több más, kisebb cég is segítséget ajánlott fel. A tervek szerint egy több mint 6 milliárd forintos beruházás keretében 145 ezer köbméter követ fognak beépíteni a Dunában létrehozott fenékküszöbbel.

Magyar Péter korábban hiányérzetének adott hangot, amiért a NER-es oligarchák nem jeleskedtek a felajánlásokban, ezt követően Mészáros Lőrinc, Szíjj László és Garancsi István érdekeltségei is előkerültek, köveket, hajókat, illetve szakembereket felajánlva a munkálatokhoz. Ehhez a sorhoz csatlakozott most a jelek szerint Orbán Győző is.