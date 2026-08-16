Magyar Péter: Kedd és szerda kritikus lesz a paksi erőmű két működő turbinájának üzemben tartása szempontjából

paksi atomerőmű;Duna vízszint;Magyar Péter;

2026-08-16 18:04:00 CEST

Az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolása csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Hétfőn megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét.

Kritikus lesz a kedd és a szerda a Paksi Atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartása szempontjából, mert addig további 14-15 centiméteres apadás várható a Dunán - írta vasárnapi Facebook-bejegyzésében a miniszterelnök.

Magyar Péter közlése szerint jelenleg kilenc centiméterre van a vízszint attól a határtól, amelynél az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolása válna szükségessé. Ezt csak akkor lehet elkerülni, ha a Pakson keresztbe állított két, egyenként 80 méteres bárka süllyesztése eléri a kívánt hatást. A bejegyzés szerint vasárnap estig elérik az egy méteres süllyedési szintet, hétfő reggeltől pedig újraindul a víz beszivattyúzása a hajótestekbe. A kormányfő kitért arra is, hogy már óriási víznyomás nehezedik a bárkákra. A bárkákat 500 méter hosszú, eddig ki nem próbált vastagságú acélsodronyokkal rögzítik olyan cölöpökhöz, amelyeket nyolc méter mélyre fúrtak le, átmérőjük pedig 70 centiméter.

A vízügyi szakemberek egy másik intézkedésről is döntöttek: hétfőn megnyitják a Ráckevei-Soroksári Duna-ág zsilipjét. Ezzel másodpercenként 20 köbméterrel több vizet juttatnak a Duna főágába, ami Pakson két centiméteres vízszintemelkedést jelenthet.

A következő napok után javulhat a helyzet. A miniszterelnök kifejtette, hogy csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék miatt ismét emelkedhet a Duna vízszintje. Emellett rohamtempóban halad a fenékküszöb építése is.

Magyar Péter a bejegyzés végén megköszönte a helyszínen, a hőségben is kitartóan dolgozó több száz szakember munkáját.