Pakson most versenyt futnak az idővel és a vízszinttel, filmezni csak úgy a rétisasokat sem lehet

Paks;hőség;aszály;rétisas;Duna vízszint;Magyar Péter;

2026-08-15 15:06:00 CEST

Helikopterekről ledobott betonkockákkal és elsülyeszett uszályokkal védekeznek a kritikus dunai vízszintcsökkenés ellen Paksnál. A vízügy és a honvédség rohamtempóban építi a fenékküszöböt, miközben a rendkívüli helyszíni sajtótájékoztatón az is kiderült: a szakemberek az eddigi mélypontnál is durvább jövőbeli vízhozamesésre méretezik az infrastruktúrát. Helyszíni riport.

Már messziről hallatszott a dübörgés a paksi és az átellenes dunaszentbenedeki Duna-partokon: a Magyar Honvédség pár éve vett Airbus helikopterei szüntelenül szállították ki a nyílt vízre a paksi atomerőmű hűtőcsatornája előtti dunai fenékküszöb építéséhez a dunaszentbenedeki parton felsorakoztatott, egyenként két tonnás betonkockákat. Majd a célterület felé érve óvatosan, a vízszint felett nagyjából egy méterrel elengedték a gigantikus súlyokat.

A hatalmas betonkockák olyan erővel csapódtak be, hogy még ötven méterről is megcsapta az embert a vízpára. (Utóbbi Magyar Péter miniszterelnök élő videójából derült ki, akit közelebb engedtek a munkaterülethez, míg a sajtót szállító katonai hajók csak száz méterre közelíthették meg a becsapódás helyét.)

A katonai helikopterek már a végleges fenékküszöböt építették szombat reggel, amellyel reményeik szerint meg tudják emelni annyira a paksi atomerőmű hűtővízcsatornájában a vízszintet, hogy a mostanihoz hasonló extrém alacsony vízállás mellett is üzemelni tudjon az erőmű.

Közben a paksi oldalon már lassan süllyedőben volt az ideiglenes fenékküszöbnek szánt, kövekkel megrakott két, egyenként nyolcvan méteres uszály, amellyel a kormány reményei szerint a végleges fenékküszöb kiépüléséig ideiglenes fenékküszöbként biztosítani tudják, hogy a paksi erőmű utolsó két, üzemelő turbinája továbbra is működni tudjon.

Mint az Magyar Péter miniszterelnök elmondásából kiderült, gyakorlatilag versenyt futnak az idővel: a dunai főág ugyanis most mínusz 122 centin áll, az előrejelzések szerint ez vasárnap-hétfő körül további 10 centit is apadhat. Ha nem lenne ideiglenes fenékküszöb, az erőmű újabb turbináját kellene leállítani, ha pedig összejön a vízügy által prognosztizált mínusz 140 centis főági vízállás, a teljes paksi atomerőművet le kellene állítani.

Magyar Péter szerint azonban az már jó jel, hogy bár az ideiglenes fenékküszöb kialakítása épp csak elkezdődött – a kővel megrakott gályákat már 20-30 centi mélyre engedték le -, már most jelentős vízszint-növekedést mértek a hűtőcsatornában, illetve a turbináknál. Így Magyar Péter már most azt ígérte: nem kell majd a paksi erőmű nyolc turbinájából az utolsó két turbinát is leállítani.

A végleges fenékküszöb kiépítéséről a kormány még szerdán döntött, várhatóan egy hónap alatt lesz kész a vízügy a 140 ezer tonnányi kő bezúdításával járó beruházással. Jelenleg is több száz vízügyes, szállító és honvéd dolgozik a parton, így naponta 4-5 ezer tonnányi követ tudnak megmozgatni és elhelyezni a vízben.

A Duna-parton tartott rendkívüli sajtótájékoztatón is szóba hozta Magyar Péter, hogy „bizonyos bányatulajdonosok” – feltehetően Orbán Győzőre, a bukott kormányfő apjára célzott – is felajánlhatnák, hogy követ hozzanak a Paksi Atomerőmű megmentését célzó gátépítésbe. Jutott bírálatból az ellenzéki pártvezéreknek is, akik Magyar Péter szerint most, az ország energetikai szükséghelyzetében, amikor valódi, nemzeti összefogásra lenne szükség, éppen nyaralni mentek.

Mint arról írtunk, a miniszterelnök meghívta a parlamenti pártok elnökeit Paksra, de Orbán Viktor és Toroczkai László is nemet mondott. Aztán szombaton közölték, igazuk volt, Magyar Péter csak „bohóckodott” Pakson.

A rendkívüli, a paksi erőmű munkaterületén megrendezett sajtótájékoztatón lapunk csak egy kérdést tudott feltenni. Sőt, a kiemelt nemzetbiztonsági területnek számító helyen még fotózni is csak felügyelet alatt lehetett. Például a fejünk felett keringő rétisast is külön engedéllyel filmezhettük le.

Magyar Pétertől, illetve a vízügyi szakma ott lévő képviselőitől arról érdeklődtünk: a végleges fenékküszöb építésénél kalkuláltak-e ennél is szigorúbb aszállyal, illetve alacsonyabb dunai vízszinttel? A miniszterelnök helyett Gacsályi József az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgató helyettese ismertette a műszaki adatokat.

Abból indultak ki, hogy az eddigi rekordalacsony vízszinthez képest is – ez 2018-ban volt, amikor másodpercenként 713 köbméterre esett a Duna vízhozama Paksnál – mintegy 100 köbméterrel alacsonyabb vízhozamhoz méretezték a fenékküszöböt. Azaz – ahogy Magyar Péter miniszterelnök a kérdésünkre summázta – felkészültek az ennél is aszályosabb helyzetre. Az idő híján egyelőre nem tudtuk meg, hogy ez benne van-e abban a hatmilliárd forintban, amennyibe a miniszterelnök korábbi közlése szerint az egész a bárkasüllyesztéssel együtt kerül.