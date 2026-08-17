Mészáros Lőrinc bankja megszüntetett egy 32 éve létező, mélyszegénységben élő gyerekeket támogató ösztöndíjprogramot

ösztöndíjprogram;Mészáros Lőrinc;Magyar Péter;MBH Bank;

2026-08-17 15:17:00 CEST

Magyar Péter is reagált a hírre.

A Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank közölte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálattal (NGYSZ), hogy megszünteti a mélyszegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíjprogram finanszírozását – tájékoztatott a szervezet.

A Telex megkeresésére a bank úgy reagált, hogy már tavaly közölték ebbéli szándékukat az NGYSZ-szel, így egy év haladékot adtak a felkészülésre. Mint az NGYSZ jelezte, a pénzintézet előzőleg 32 éven keresztül támogatta a programot, ami minden évben 100 mélyszegénységben élő gyereknek adott lehetőséget a továbbtanulásra. Az ösztöndíjra azok a diákok pályázhatnak, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem családi pótlékkal együtt sem haladja meg az 55 000 forintot, ugyanakkor kitűnő tanulmányi eredménnyel rendelkeznek. Az öszröndíjat elnyerő gyermek éves támogatása 800 ezer forint volt, amiből 600 ezer volt maga az ösztöndíj, a maradék a pályáztatás, nyilvántartás, utazás és a programhoz kapcsolódó közösségi események költségeit foglalja magában.

A szervezet az MBH Bank döntését úgy kommentálta: „Most 100 gyerek kerül vissza a mélyszegénységbe, és veszíti el azt a segítséget, amely eddig lehetővé tette számukra a továbbtanulást és a kitörés esélyét. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat sajnálattal veszi tudomásul a Bank vezetőségének döntését. Nyilván a Bank megváltozott gazdasági helyzetére való tekintettel a pénzintézetnek spórolni kell, de a mélyszegénységben élő, kiválóan tanuló gyerekeknek az ösztöndíj létszükséglet, az országnak pedig fontos.”

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank a Telexnek azt írta, 2023-as megalakulásakor a jogelőd intézményektől szerteágazó támogatási és szponzorációs portfóliót örökölt, amelyet felülvizsgált, és egy „komplexebb társadalmi felzárkóztatási stratégiát fogadott el új stratégiai partnerségekre alapozva”, közben több lejáró együttműködésből fokozatosan kilépett. „A bank évente több tízmillió forinttal támogatta a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat munkáját, ezért sem tartja elegánsnak, hogy a szervezet a médián keresztül üzen egy volt partnerének” - közölték a Telexszel, hozzátéve, „az MBH Bank a jövőben is évente több százmillió forinttal támogatja a társadalmi fenntarthatóságot átláthatóan működő és a szakmában elismert partnerekkel.”

Magyar Péter miniszterelnök a hírre hamar reagált a Facebookon, leszögezve, a magyar állam a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank résztulajdonosa. „A magyar állam nevében ezennel felszólítom Mészáros Lőrincet és az MBH Bankot, hogy haladéktalanul vonja vissza a mélyszegénységben élő, kiváló tanulókat támogató program finanszírozását megszüntető döntését, és azonnal hozza nyilvánosságra a bank százmilliárdos székházépítésének részleteit (terveket, kivitelező cégeket)” - írta a kormányfő.

Az NGYSZ most új támogatók segítségében bízik, továbbá azt közölték, hogy más szponzorok segítségével további 60 gyereknek a jövőben is biztosítja az ösztöndíját.