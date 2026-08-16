Eljöhet az autószalonok vége is, változtatni kell a hozzáálláson

autószalon;vásárlás;e-kereskedelem;Média Markt;

2026-08-16 12:00:00 CEST

Televíziók, számítógépek, mosógépek mellett autószalon nyílt a budapesti Pólus Centerben. Az autóvásárlási szokások átalakulása nyomán indítja el ezt a kísérletet a Media Markt áruház, valamint a Schiller Autó. Egy autószalonnak sokat kell módosítania a hozzáállásán, ha nem szeretne eltűnni az online vásárlási szokások következtében. Olyan ügyfélélményre kell törekedni, ami bővebb egy egyszerű végigkattingatásánál – mondta Schiller Márk, a Schiller Autó marketingigazgatója az első, a műszaki áruház eladóterében kialakított miniszalon megnyitóján.

Az autóforgalmazóknak érdemben kell megváltoztatniuk a hozzáállásukat. Egyebek mellett szinte informatikai vállalkozásként és ilyen szemlélettel kell működniük a jövőben, ennek keretében például olyan online teret és környezetet szükséges kialakítaniuk, amely bevonzza a vásárlót, s közel viszi őt egy-egy ügylet megkötéséhez – mondta Schiller Márk, a Schiller Autó Család stratégiai és marketingigazgatója a Népszava azon kérdésére, mit kell tenniük a jelenleg a piacon lévő autószalonoknak azért, hogy 15-20 éves távlatban az online kereskedelem fejlődésével ne tűnjenek el a piacról. A felvetés apropóját az adta, hogy a Schiller Autó pénteken nyitotta meg a Pólus Centerben működő Media Marktban az első, „üzlet az üzletben” koncepcióval létrehozott, a kínai Geely márka forgalmazására koncentráló mini-autószalonját.

Ma valóban megváltozott a vásárlási környezet is. A leendő autótulajdonosok már az online térben kezdik meg az információgyűjtést, és bőven vannak olyan opciók, amelyek segítségével az ügyfél szinte végigkattinthatja a lehetőségeket. Az ügyfélélmény azonban még mindig nagyon fontos, és ennek egy autó esetében – hiszen ez még mindig komoly összeg egy céges vásárlónál is – meghatározó eleme a fizikai tapasztalás, a jármű személyes, valós térben történő megismerése.

Nos, ezt a teljes folyamatot kell úgy alakítani, hogy az továbbra is vonzó maradjon.

„A Schillernél vizsgáltuk az ügyfél- és vásárlási utakat, s ennek valóban egyik első eleme az online felületeken való információszerzés. Ez ma már megkerülhetetlen, ehhez kell úgy csatlakoztatni a fizikai kiszolgálást, hogy az magas színvonalú legyen, és a vevő azt érezze, hogy a kiszolgálás éppen az általa elképzelt, számára leginkább megfelelő megoldásokkal és ajánlatokkal reagál az igényeire. Ezáltal pedig ne kívánjon kizárólag az online térben vásárolni. Ennek eleme az is, hogy az érdeklődővel foglalkozó kollégákat nem eladónak, hanem tanácsadónak tekintjük, és így is kezeljük, ezen szemlélet mentén képezzük őket” – folytatta a cégvezető. „Mint ahogy az is, hogy generációkon át gondolkodunk, vagyis ha egy család vásárol nálunk, úgy tekintünk rá, hogy generációkon át visszatérjen” – tette hozzá Schiller Márk.

A sajtótájékoztatón hozzátette: az autóvásárlási szokások folyamatos változása miatt nekik is új helyszínekben és formákban kell gondolkodniuk. Ezzel is minél inkább közel szeretnének kerülni a leendő vevőkhöz.

Nem csak arra szeretnének várni, hogy a vásárlók belépjenek a hagyományos autószalonokba, mert ennek a korszaknak vége, ezt tudomásul kell venni. Muszáj közelebb vinni az autókat az emberekhez, a leendő vásárlókhoz.

Éppen ezért a Media Markt európai hálózatában elsőként létrehozott megoldással azt is vizsgálják, hogy ez mennyire válik be. Felvetésünkre, hogy ez mégis számokban mit jelent, a Schiller igazgatója úgy reagált: akkor lennének elégedettek, ha havi szinten 10-15 autó eladása összejönne ezen a helyszínen.

Az együttműködés részeként egyébként a Geely modelljei a Media Markt webshopjában is megjelennek, és a vásárlási folyamatot a felhasználók így digitálisan is elindíthatják – tette hozzá Szilágyi Gábor, a kereskedelmi lánc ügyvezető igazgatója. Ehhez hozzátette: a jövőben a kereskedelem egyre kevésbé szól majd egymástól különálló csatornákról, sokkal inkább arról, hogyan tudjuk a kettőt megfelelően összekapcsolni, és a vásárlót a döntési folyamatának lényegében minden pontján segíteni. Bár egyre többen kezdik meg a vásárlást az online térben, ő maga is úgy látja, hogy továbbra is fontos a személyes élmény, a szakértői tanácsadás, valamint az, hogy a vevő meg tudja fogni, ki tudja próbálni a kiszemelt terméket. Ezekre a változásokra a Media Marktnak is reagálnia kell, aminek része, hogy az áruházak szerepét is továbbépítik. Ezért szeretnének a már elérhető termékek mellett új szolgáltatásoknak és új partneri megoldásoknak is helyet adni, egyebek mellett külső együttműködők bevonásával. Éppen ezért a mostani projekt részeként a cég mindenképpen szeretne arra választ kapni, hogy a hagyományos autószalonok mellett az újonnan létrehozott alternatív értékesítési pontok milyen szerepet és mekkora jelentőséget tudnak betölteni.