Az internetes múmia-kereskedelemmel terjed az átok világszerte

gomba;múmiák;fáraósír;halálos veszély;

2026-08-18 08:47:00 CEST

A múmia átka nem túlvilági rejtély, hanem valós veszély, amely a múmiák, mumifikálódott testrészek kereskedelme révén terjed. Penészgombák, más kórokozók tenyésznek a több évszázados, több évezredes sírokban. Az e-mailban rendelt, egyre inkább népszerű múmiák akár halálos gombákat is tartalmazhatnak. Szabályozás lenne szükséges.

Kutatók 128 online hirdetett mumifikálódott testrészt vizsgáltak meg, ezek között 122 emberi eredetű volt – közöttük csak egy teljes test, a többi fej-, kéz- és lábmaradvány –, a többi macska-, madár-, majom- és sügérmaradvány.

A múmiák között összességében 66 teljes vagy hiányos emberi koponya volt, a mumifikálódás különböző állapotában, közöttük a fejvadász shuar emberek Peruban, Ecuadorban gyűjthető zsugorított koponyái. A tanulmány szerzői a posztolt képeken 13 esetben vettek észre a maradványokon gombás fertőzést – olvasható a IFLScience cikkében.

„Nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a lágy testrészek mumifikálódott maradványaiban bizonyos mennyiségben mikroorganizmusok találhatók, bár ezek szabad szemmel nem mindig észrevehetők”

– írták a Staffordshire-i Egyetem és más külföldi egyetemek kutatói által jegyzett tanulmány szerzői.

A számba vett múmiák közül 44 származott Egyiptomból, 21 Dél-Amerikából. Valószínűleg ezek régi balzsamozási technikákkal készültek, és sok évig változó környezetben őrizhették őket. Ez megnöveli az esélyét, hogy betegségeket okozó mikrobák lehessenek bennük, az eladók azonban jellemzően semmit nem árulnak el arról, biztonságos körülmények között tárolták-e őket. Néhány képen az látszik, az eladók kesztyű nélkül fogdossák őket.

„Az internettel és a közösségi média megjelenésével a nemzetközi kereskedelem megélénkült, és megnövelte a keresletet a különös kulturális örökségünk iránt, beleértve az emberi és állati múmiákat. Azonban ezek a megőrzött maradványok egészségügyi és biobiztonsági kockázatot jelentenek egyrészt a kifogásolható balzsamozási technikák, valamint a korántsem optimális tárolási körülmények miatt” – olvasható a tanulmányt kísérő közleményben, amelynek vezető szerzője Kirsty Squires.

A tudósok felidézik az egyik leghírhedtebb esetet:

1973-ban tízen haltak meg azon 12 ember közül, akik az 1492-ben, a krakkói katedrálisban eltemetett IV. Kázmér sírját felnyitották. Az ok, hogy belélegezték az Aspergillus-gomba spóráit.

Azt valószínűsítik a tudósok, hogy a Tutanhamon sírjának feltárását pénzelő Lord Carnarvon halálát is ez a gomba okozta, s ez a múmia vagy a fáraó átka – szól a fáma. Később még többen haltak meg a sír feltárói közül; bár fertőzöttek voltak, az utólagos vizsgálatok szerint nem a gomba miatt. A spórák évszázadokon keresztül megvoltak a zavartalan környezetben, majd a levegőbe kerültek a régészeti leletek mozgatásakor.

A nem megfelelő tárolás és csomagolás felgyorsíthatja a múmiák biológiai bomlását és a gombák megjelenését, amelyek a megbolygatott maradványokból a levegőbe kerülhetnek. A múmiák emellett a balzsamozáshoz használt arzént, higanyt és ólmot is tartalmazhatnak.

A tudósok amellett érvelnek, hogy szigorúbban kell ellenőrizni az online piacteret, útmutatást kell adni a postai és futárszolgálatoknak, vámhivataloknak és az ebben illetékes hatóságoknak.

„Amíg hatékonyabb intézkedéseket nem vezetnek be, az embereknek oda kellene figyelniük, és jelenteniük kellene a mumifikált maradványok értékesítését az illetékes hatóságoknak és szakmai szervezeteknek. Fokozott felügyelet és oktatás szükséges az egészség védelme és a régészeti maradványok megőrzése érdekében” – zárta a közleményt Squires és csapata.