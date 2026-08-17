NKA-botrány: az ügyészség szerint a Fidesznek nagyon kell vigyáznia a szervereire, továbbra is hét gyanúsított van

Fidesz;ügyészség;lefoglalás;Nemzeti Kulturális Alap;Havasi Bertalan;

2026-08-17 16:07:00 CEST

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség Népszavának küldött tájékoztatása szerint augusztus 14-én a korábban lefoglalt adathordozókat visszaszállították a tárhelyszolgáltatóhoz, ám egyúttal elrendelték az elektronikus adatok kötelező megőrzését. A nyomozás állása szerint a 17 milliárdos NKA-ügyben továbbra is hét gyanúsított van.

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan a múlt héten éles hangú közleményben vádolta meg a nyomozóhatóságot, amiért az adathordozók fizikai visszaszállítása ellenére sem tudják elindítani a párt informatikai rendszereit. Havasi szerint az eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség nyíltan szembement a Legfőbb Ügyészség korábbi határozatával, amely törvénytelennek és aránytalannak nevezte a teljes szerverpark fizikai lefoglalását.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség lapunknak küldött válasza szerint a Legfőbb Ügyészség határozatát követően, 2026. augusztus 14-én a fizikai adathordozókat visszaszállították a hostingszolgáltatóhoz, megszüntetve a lefoglalásukat. Ugyanezen a napon azonban a főügyészség határozatával az elektronikus adatok megőrzésére kötelezte a szolgáltatót.

A Büntetőeljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján a megőrzésre kötelezett tárhelyszolgáltató köteles:

a megjelölt elektronikus adatokat változatlanul megőrizni és – szükség esetén más adatállományoktól elkülönítve – biztonságosan tárolni;

megakadályozni az adatok megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, továbbítását, az azokról történő jogosulatlan másolatkészítést vagy a hozzáférést.

A jogszabály értelmében a kényszerintézkedés tartama alatt a zárolt adatokhoz kizárólag a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, vagy a megőrzést elrendelő külön engedélyével maga a szolgáltató férhet hozzá. Ez a magyarázata annak, hogy a szerverek fizikai visszaszállítása ellenére a Fidesz rendszerei továbbra sem indíthatók újra.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség válaszában arra is kitért, hogy a lefoglalt adathordozókon található digitális állományok átvizsgálása és szakértői elemzése jelenleg is tart.

A nyomozás jelenlegi szakaszával kapcsolatban a hatóság megerősítette: újabb gyanúsított kihallgatására az elmúlt napokban nem került sor, a büntetőeljárás továbbra is hét gyanúsított ellen van folyamatban.