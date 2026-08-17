NKA-botrány: az ügyészség szerint a Fidesznek nagyon kell vigyáznia a szervereire, továbbra is hét gyanúsított van

A Fidesz kommunikációs igazgatója, Havasi Bertalan a múlt héten éles hangú közleményben vádolta meg a nyomozóhatóságot, amiért az adathordozók fizikai visszaszállítása ellenére sem tudják elindítani a párt informatikai rendszereit. Havasi szerint az eljáró Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség nyíltan szembement a Legfőbb Ügyészség korábbi határozatával, amely törvénytelennek és aránytalannak nevezte a teljes szerverpark fizikai lefoglalását.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség lapunknak küldött válasza szerint a Legfőbb Ügyészség határozatát követően, 2026. augusztus 14-én a fizikai adathordozókat visszaszállították a hostingszolgáltatóhoz, megszüntetve a lefoglalásukat. Ugyanezen a napon azonban a főügyészség határozatával az elektronikus adatok megőrzésére kötelezte a szolgáltatót.
A Büntetőeljárásról szóló törvény vonatkozó rendelkezései alapján a megőrzésre kötelezett tárhelyszolgáltató köteles:
a megjelölt elektronikus adatokat változatlanul megőrizni és – szükség esetén más adatállományoktól elkülönítve – biztonságosan tárolni;
megakadályozni az adatok megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, továbbítását, az azokról történő jogosulatlan másolatkészítést vagy a hozzáférést.
A jogszabály értelmében a kényszerintézkedés tartama alatt a zárolt adatokhoz kizárólag a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, vagy a megőrzést elrendelő külön engedélyével maga a szolgáltató férhet hozzá. Ez a magyarázata annak, hogy a szerverek fizikai visszaszállítása ellenére a Fidesz rendszerei továbbra sem indíthatók újra.
A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség válaszában arra is kitért, hogy a lefoglalt adathordozókon található digitális állományok átvizsgálása és szakértői elemzése jelenleg is tart.
A nyomozás jelenlegi szakaszával kapcsolatban a hatóság megerősítette: újabb gyanúsított kihallgatására az elmúlt napokban nem került sor, a büntetőeljárás továbbra is hét gyanúsított ellen van folyamatban.Magyar Pétertől követeli vissza lefoglalt szervereit a FideszVisszakapta a szervereit a Fidesz, de egy ujjal sem érhet hozzájuk