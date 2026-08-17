Dokumentumfilm készül, moziban is átélhetjük Orbán Viktor bukását

Személyes hangvételű dokumentumfilm készül Pigniczky Réka rendezésében Orbán Viktor volt miniszterelnök politikai „átalakulásáról és bukásáról” – írja a hvg arról, hogy az Orbán and Me (Orbán és én) című alkotás terveit, előkészületeit az augusztus 14-én kezdődött és 21-ig tartó 32. Szarajevói Filmfesztivál Cinelink Industry Days nevű szakmai fórumán mutatták be, ahol elnyerte a legígéretesebb projekt díjat.
A magyar.film.hu. azt írja, hogy a film premierjét 2027 első felére tervezik. A fesztivál honlapja szerint az Orbán and Me alkotóját az érdekli, hogyan változott Orbán demokratikus reformerből egyre inkább megközelíthetetlen vezetővé. A film az Orbánnal való interjú kísérletén és a rendező családján belüli vitákon keresztül vizsgálja a demokrácia törékenységét, a politikai megosztottságot, valamint hogy lehetséges-e a demokratikus megújulás Magyarországon.Készült egy fotó, Orbán Viktor éppen Horvátországban nyaral Rogán Antallal és Schmidt Máriával
Pigniczky Réka filmje magyar–kanadai koprodukcióban, az 56films gyártásában valósul meg, producere Ugrin Julianna, aki 2026 júliusától a Nemzeti Filmintézet (NFI) ideiglenes igazgatósági elnöke is egyben.Elveszett az Orbán Viktorba vetett hit, a hívek jelentős része már kész egy nélküle induló Fideszre szavazniOrbán Viktor egy milliárdossal, Hatvanpuszta főépítészével és a Mol vezérigazgató-helyettesével szórakozott a szerb trombitafesztiválon