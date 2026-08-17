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Dokumentumfilm készül, moziban is átélhetjük Orbán Viktor bukását

Egy éven belül elkészülhet az a volt miniszterelnökről szóló dokumentumfilm, amelynek önmagában már a tervét is a legígéretesebb projekt díjjal jutalmazták a Szarajevói Filmfesztiválon.

Személyes hangvételű dokumentumfilm készül Pigniczky Réka rendezésében Orbán Viktor volt miniszterelnök politikai „átalakulásáról és bukásáról” – írja a hvg arról, hogy az Orbán and Me (Orbán és én) című alkotás terveit, előkészületeit az augusztus 14-én kezdődött és 21-ig tartó 32. Szarajevói Filmfesztivál Cinelink Industry Days nevű szakmai fórumán mutatták be, ahol elnyerte a legígéretesebb projekt díjat.

A magyar.film.hu. azt írja, hogy a film premierjét 2027 első felére tervezik. A fesztivál honlapja szerint az Orbán and Me alkotóját az érdekli, hogyan változott Orbán demokratikus reformerből egyre inkább megközelíthetetlen vezetővé. A film az Orbánnal való interjú kísérletén és a rendező családján belüli vitákon keresztül vizsgálja a demokrácia törékenységét, a politikai megosztottságot, valamint hogy lehetséges-e a demokratikus megújulás Magyarországon.

Pigniczky Réka filmje magyar–kanadai koprodukcióban, az 56films gyártásában valósul meg, producere Ugrin Julianna, aki 2026 júliusától a Nemzeti Filmintézet (NFI) ideiglenes igazgatósági elnöke is egyben.

A nagy érdeklődést jelzi, hogy még a négy alelnöki, elnökhelyettesi posztra is 68-an jelentkeztek.