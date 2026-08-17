Magyarország;díj;Orbán Viktor;dokumentumfilm;demokrácia;bukás;szarajevói filmfesztivál;

2026-08-17 15:28:00 CEST

Dokumentumfilm készül, moziban is átélhetjük Orbán Viktor bukását

Egy éven belül elkészülhet az a volt miniszterelnökről szóló dokumentumfilm, amelynek önmagában már a tervét is a legígéretesebb projekt díjjal jutalmazták a Szarajevói Filmfesztiválon.