Emberölés gyanúja miatt indult nyomozás.
Rövidtávú befektetésnek tűnnek azok a fürdőberuházások, amelyek a Romániából érkező vendégekre épülnek, mert az ő számuk gyorsan megcsappanhat.
A rendőrség kéri, hogy aki tud valamit a gyomaendrődi Katona Keve Tamásról, tegyen bejelentést.
Szobrot avattak és kiállítást nyitottak születésének 90. évfordulója alkalmából Kállai Ferenc, a nemzet színésze tiszteletére szülővárosában, Gyomaendrődön pénteken. Az ünnepséggel kezdetét vette a 2010-ben elhunyt művész tiszteletére szervezett Kállai-emlékév eseménysorozata. Toldi Balázs polgármester köszöntőjében elmondta: Gyomaendrőd sok híres embert adott a világnak, de közülük is kiemelkedik az 1925. október 4-én született Kállai Ferenc. A város díszpolgárává avatta a színészt, róla nevezték el az alapfokú művészeti iskolát, egy utca is őrzi az emlékét és a tervek szerint február 1-től a Katona József Művészeti Központ is az ő nevét viseli majd.
Átadták a korszerűsített vasúti pályát Gyomaendrőd és Békéscsaba között. A beruházás a Budapest-Lőkösháza vasútfejlesztési programban valósult meg, 38,9 milliárd forintból - hangzott el szerdán Muronyban, a 32,2 kilométer hosszú szakasz átadó ünnepségén.
Hétfőn érkeznek a tűzszerész szolgálat szakemberei a Békés megyei Gyomaendrődre, hogy az ott talált nagy mennyiségű, második világháborús robbanótestet kiemeljék a földből – tájékoztatott Várkonyi Melinda, a Honvédelmi Minisztérium (HM) tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje szombaton. A beol.hu portál előzőleg - magát megnevezni nem kívánó helyi forrásra hivatkozva - azt írta: legalább ezerkétszáz bombát találtak.
Egy 52 éves férfi holttestét emelték ki a búvárok Gyomaendrőd közelében, a Hármas-Körös dan-zugi holtágából - közölte a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.
100 ezer forint nyomravezetői díjat tűzött ki a rendőrség a február 6-án, Gyomaendrődön elkövetett rablótámadás ügyében. Az ismeretlen támadó egy idős asszonyt rabolt ki otthonában - értesült a HavariaPress.