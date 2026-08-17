A lengyelek haza akarják vinni az M3-ason történt buszbaleset sebesültjeit, hat halálos áldozatot már azonosítottak

halálos áldozatok;azonosítás;buszbaleset;

2026-08-17 10:48:00 CEST

A lengyelországi kórházak készen állnak a sérültek fogadására.

Két varsói kórház és több dél-lengyelországi kórház készen áll az M3-as autópályán történt buszbaleset sérültjeinek fogadására - közölte hétfői sajtóértekezletén Teresa Kubas-Hul, a délkelet-lengyelországi Kárpátaljai vajdaság vezetője.

A lengyel légi mentőszolgálat készenlétben áll, és ha erre lehetőség nyílik, hazaszállítja a súlyos sérülteket. Erről a Magyarországra kiküldött lengyel orvosi csapat fog dönteni - mondta el a kárpátaljai vajda, hozzátéve amennyiben a sérültek egy részét a magyarországi kórházakban kell ápolni, a lengyel állami Stratégiai Tartalékok Ügynöksége (RARS) beszerzi és továbbítja a szükséges gyógyszereket.

A TVN24 tudósítása szerint a buszbaleset halálos áldozatai közül hatot már azonosítottak. Teresa Kubas-Hul tájékoztatása szerint további hat személy azonosítása még folyamatban van. „Ma este hivatalos információkat kaphatunk, kapcsolatban maradunk a családokkal” - közölte. A gyászoló családoknak pszichológusokkal is próbálják segíteni a tragédia feldolgozását.

Az egri Markhot Ferenc kórházban hétfőn megkezdték a sérültek hazaszállításának szervezését - közölte az intézmény sajtóreferense. Szegedi Erzsébet az MTI kérdésére elmondta, a buszbaleset tíz sérültjét ápolják náluk, közülük hetet a traumatológiai, kettőt az ortopédiai, egyet pedig az intenzív osztályon. Mindegyikük állapota stabil, nem életveszélyes, többen még további vizsgálatokra várnak. Négy sérült állapota súlyos, ők jellemzően nyakcsigolya-, hátcsigolya-, illetve koponyatörést szenvedtek - tette hozzá. Mint jelezte, megérkeztek az intézménybe a lengyel nagykövetség és konzulátus munkatársai is, akik most egyeztetik és szervezik a sérültek hazaszállítását. Munkájukat két tolmács segíti.

Mint előzőleg a Népszava is megírta, szombatról vasárnapra virradó éjszaka 12 ember vesztette életét, miután egy lengyel turistákat szállító busz szenvedett el balesetet az M3-as autópályán, Mezőkeresztes közelében. Tíz ember állapota súlyos, 37-en könnyebb sérüléseket szenvedtek. A buszon 57 utas és a két sofőr utazott, az utasok egy bosznia-hercegovinai zarándoklatról tartottak hazafelé. Helyszíni ellátás után a sebesülteket a miskolci, egri és debreceni kórházakba vitték; útjukat csak akkor folytathatják, ha az orvosok úgy ítélik meg, hogy állapotuk ezt lehetővé teszi. A busz sofőrjét őrizetbe vették, ugyanis megalapozott a gyanú, hogy elaludt a volánnál.