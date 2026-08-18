A hűtlen kezelés gyanúját is felvetheti Rogán Antal találmányi díja a szakértő szerint

Rogán Antal;szabadalom;Rogán-találmány;

2026-08-18 08:02:00 CEST

Nem jön ki a matek: a korábbi propagandaminiszter összesen 2,1 milliárd forint találmányi díjat kapott, miközben a kifizetések nagyságához évi 12 milliárd forintos, a találmányhoz köthető hasznosítási bevételnek kellett volna társulnia.

Nem lát észszerű magyarázatot a Rogán Antalnak fizetett találmányi díjak nagyságára Pintz György szabadalmi ügyvivő.

A szakértő a hvg.hu-nak adott interjújában azt mondta, a kifizetések körülményei szerinte akár a hűtlen kezelés gyanúját is felvethetik. Számítása alapján Rogán Antal havonta 25-38 millió, évente 300-450 millió forint bevételhez jutott a szabadalomból, a vagyonnyilatkozatai alapján pedig az eddigi összeg 2,1 milliárd forint. A pénzt a Csík Balázs vezette MobilSign Kft. fizette. Pintz György az átlagos, 5 százalékos uniós licencdíjból kiindulva arra jutott, hogy ekkora díjazáshoz évente 12 milliárd forint, kizárólag a találmányhoz kapcsolódó hasznosítási bevételre lett volna szükség.

Ehhez képest a MobilSign Kft. teljes árbevétele 2023-ban 660 millió forint volt. A szabadalmi ügyvivő azt is mondta, hogy számításában 100 százalékos fedési hányaddal számolt, holott Rogán Antal nem egyedüli feltalálóként szerepel a szabadalomban. Értékelése szerint így a vállalkozás szinte az összes fennmaradt bevételét Rogán Antalnak utalta át.

Pintz György azt mondta, hogy a két szabadalom biometrikus adatokat és kriptográfiai eljárásokat kapcsol össze elektronikus aláírási és hitelesítési megoldásokban. Szerinte több alapvető elem már korábban ismert volt, ezért a tényleges újdonság viszonylag csekély.

A szakértő ugyanakkor azt mondta, önmagában a szabadalom esetleges megsemmisítése nem tenné visszakövetelhetővé a már kifizetett díjakat. Más lehetne a helyzet, ha bűncselekményt, például hűtlen kezelést állapítanának meg: szerinte ilyen esetben a kifizetések jogalap nélküli gazdagodásnak minősülhetnének, és polgári jogi követelés esetén Rogánnak vissza kell fizetnie azokat.

Egy szabadalmi megsemmisítési eljárás Pintz György szerint 5-6 évig is eltarthat a jogerőre emelkedésig, a már felvett találmányi díjak pedig a szabadalmi törvény alapján utólagos megsemmisítés esetén sem fizetendők vissza.