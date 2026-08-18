Új találmány a kényelmes alvásért

Aki utazott már hosszú távú repülőjáraton, az tudja mennyire lehetetlen az alvás az ülésekben. A repülőgépgyártók figyelmét sem kerülte el, hogy rémálommal ér fel az alvás a hosszú távú repülések alatt. A pihentető póz még a különböző nyaktámasztó párnákkal sem garantált, bár valamennyit enyhítenek a megpróbáltatáson.