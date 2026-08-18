Nem jön ki a matek: a korábbi propagandaminiszter összesen 2,1 milliárd forint találmányi díjat kapott, miközben a kifizetések nagyságához évi 12 milliárd forintos, a találmányhoz köthető hasznosítási bevételnek kellett volna társulnia.
Bejegyezték a VM Medical Zrt.-nél a szabadalmi ügynöki tevékenységet.
Egy száműzött mexikói elnök, egy rugalmas feltaláló és egy eszes szappankereskedő – ez a furcsa trió új slágerterméket hozott össze a múlt század hajnalán. A rágógumi az amerikai popkultúra jelképeként terjedt el a világon, pedig őseink évezredek óta csócsálnak mindenféléket.
Aki utazott már hosszú távú repülőjáraton, az tudja mennyire lehetetlen az alvás az ülésekben. A repülőgépgyártók figyelmét sem kerülte el, hogy rémálommal ér fel az alvás a hosszú távú repülések alatt. A pihentető póz még a különböző nyaktámasztó párnákkal sem garantált, bár valamennyit enyhítenek a megpróbáltatáson.
Az elektromos mobilitás terjedésének támogatása és a robbanómotoros járművek egyeduralmának megtörése céljából minden jóhiszemű felhasználó számára szabadon hozzáférhetővé teszi technológiai szabadalmait a Tesla - írja az Automotive News hírportál. A döntést Elon Musk vezérigazgató blogjában jelentette be.