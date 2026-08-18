Csökkentik a tankerületi igazgatók kinevezési feltételeit, pályázniuk is kell majd a posztra

oktatás;kinevezés;közoktatás;tankerületek;

2026-08-18 08:24:00 CEST

Az új szabályok szerint két év vezetői gyakorlat is elegendő lesz.

Kevesebb feltételnek kell majd megfelelniük a tankerületi igazgatóknak, miközben a kinevezésük határozott időre, legfeljebb öt évre szól – derül ki a hétfő este megjelent Magyar Közlönyből, amelyből a Telex idéz.

A köznevelési törvény módosításával egyidejűleg az iskolaigazgatók munkáltatói jogköreit is bővítik.

Tankerületi igazgató ezentúl az lehet, akinek felsőfokú végzettsége és szakképzettsége, valamint legalább kétéves vezetői gyakorlata van. A korábbi szabályozás ennél szigorúbb feltételeket támasztott: legalább ötéves vezetői tapasztalatot követelt meg, továbbá pedagógus-szakvizsgát, közigazgatási szakvizsgát, meghatározott szakirányú szakképzettséget vagy jogi szakvizsgát is előírt.

Változik a megbízás módja is.

Az igazgatókat a jövőben pályázat alapján nevezik ki, és a megbízásuk legfeljebb öt évig tart.

A kormányrendelet indoklása az intézmények szervezeti és szakmai autonómiájának növelésével, az iskolaigazgatók munkáltatói jogainak bővítésével, valamint a tankerületi vezetői megbízások időtartamának újraszabályozásával magyarázza a változtatásokat. Az indoklás a testnevelésórák megtartásának garantálását is a célok között említi.

Az oktatási és gyerekügyi miniszter, Lannert Judit közlése szerint

október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről.

Korábban arról beszélt, hogy az oktatási rendszer központosítása nem hatékony, az új kormányzat pedig szeretné megszüntetni a tankerületek politikai jellegét.

Az átalakítás másik elemeként az iskolavezetők ismét dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebelsberg Központ ugyanakkor nem szűnik meg: oktatástámogatási háttérintézményként működik majd tovább.