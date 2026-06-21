Nagyobb függetlenséget kaphatnak a magyarországi iskolák, a tankerületek beleszólási jogát korlátozná a Tisza-kormány

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2026-06-21 06:45:00 CEST

A tankerületi fenntartású iskolák autonómiájának növeléséről indított társadalmi egyeztetést az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium (OGYM).

A kapcsolódó jogszabály-tervezeteket hétvégén tették közzé a Tisza-kormány honlapján. Az iskolák, intézményvezetők és a pedagógusok szakmai önállóságának, valamint a szakszervezeti jogok szélesítésének érdekében több ponton módosítanák, illetve kiegészítenék a köznevelési törvényt, a 2023-ban bevezetett pedagógus életpályatörvényt és annak végrehajtási rendeletét.

A tervezet szerint a köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatának, a pedagógiai programnak, az éves munkatervnek és az intézmény munkáját átfogó elemzéseknek, beszámolóknak az elfogadása a nevelőtestületek joga lenne, a fenntartó, vagyis a tankerületi központ csak egyetértési jogot gyakorolhat, amit abban az esetben érvényesíthet, ha a dokumentumok egyes elemei miatt a fenntartóra többletkötelezettség hárul.

Ha a tervezetet elfogadják, a nevelőtestületeknek nagyobb beleszólásuk lehet az igazgatók megválasztásába is. Egyrészt véleményezhetik a benyújtott igazgatói pályázatot, másrészt titkos szavazással dönthetnek annak támogatásáról vagy elutasításáról. Az igazgatói pályázatot az intézményben működő szakmai munkaközösség is írásban véleményezheti. A nevelőtestület írásos véleményét nyilvánosságra kell hozni. A végső döntés meghozatalakor a fenntartónak mindezt figyelembe kell vennie.

De bővülne a köznevelési intézmények igazgatóinak hatásköre is, az eddiginél szélesebb munkáltatói jogkörökkel rendelkezhetnek majd, vagyis ők dönthetnek a kinevezésekről, munkaszerződés megkötéséről, köznevelési foglalkoztatotti jogviszony vagy munkaviszony megszüntetéséről, munkabér és egyéb illetmények megállapításáról is. A tankerületi központ vezetőjének itt is egyetértési joga lehet, de az egyetértést csak akkor tagadhatja meg, ha egy döntés jogszabályba ütközne vagy nincs költségvetési fedezete.

A kormány változtatna a szakmai egyeztetések és az érdekvédelmi szervezeteket érintő szabályokon is, például eltörölnék azt a törvényi passzust, amely alapján a kormány csak a Nemzeti Pedagógus Karral egyeztethet köznevelés-szakmai javaslatokról. Eltörölnék azt a pedagógusok sztrájkszervezését korlátozó szabályozást is, mely szerint a tanórák 50 százalékát sztrájk közben is meg kell tartani. A szakszervezetek működési szabadságát is szélesítenék az intézményeken belül.

Az eddigiekhez képest ezek komoly előre lépések, de vannak még nyitott kérdések - nyilatkozta lapunknak a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke. Totyik Tamás szerint például az igazgatók esetében szükség lenne egy, a minisztérium alá tartozó ellenőrzőrendszer kialakítására, mert a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy egyes iskolaigazgatók nem minden esetben tartották be a jogszabályokat, vagy jogilag aggályos intézkedéseket tettek a munkavállalók sérelmére. A tervezeteket alaposabb tanulmányozás után fogják véleményezni. A társadalmi egyeztetés határideje június 27-e.