Pikó András feljelentést tett a VIII. kerületben közpénzen terjesztett fideszes lejáratókampány miatt

Fidesz;feljelentés;propaganda;lejáratás;Pikó András;

2026-08-18 08:45:00 CEST

Mindezt dokumentumok is bizonyítják: a Polgári Józsefvárosért Alapítvány a 2024-es önkormányzati választás előtt 5 millió forint támogatást kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától, amelyből aztán lejárató szórólapok készültek.

Büntetőfeljelentést tett költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt a józsefvárosi önkormányzat a Polgári Józsefvárosért Alapítvány támogatása ügyében – közölte egy kedd reggeli Facebook-posztban Józsefváros polgármestere.

Pikó András azt írta, a Józsefvárosi Önkormányzat adatigénylésére a jelenlegi Miniszterelnökség kiadta az ügyre vonatkozó dokumentumokat. Ezek alapján azt állítja, hogy a Polgári Józsefvárosért Alapítvány a 2024-es önkormányzati választás előtt 5 millió forintot kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától „Nonprofit, társadalmi, civil szervezetek és köztestületek támogatása” jogcímen.

A polgármester szerint

a dokumentációban azoknak az impresszum nélküli, lejárató szórólapoknak a grafikai tervei is szerepelnek, amelyeket a kampányban terjesztettek.

A szórólapokat Nyitrai Zsolt aláírásával közhasznúnak és közművelődési célt szolgálónak ismerték el. A politikus ebből arra következtet, hogy közpénzből finanszíroztak választási kampánytevékenységet. A bejegyzésben arra is kitért, hogy az alapítvány a józsefvárosi Fidesz-iroda címére volt bejegyezve, vezetője pedig Vitályos Fanni, Vitályos Eszter testvére volt. A szervezet korábban a Hírnyolc című lapot is kiadta.

Pikó András több korábbi állami támogatást is felsorolt. Az alapítvány

30 millió forintot kapott a Szerencsejáték Zrt. szponzorpénzeit elosztó leányvállalattól, 11 millió forintot nyert a Városi Civil Alap pályázatán, 2022-ben pedig Csák János (korábbi innovációs és kulturális miniszter) döntése alapján további 60 millió forinthoz jutott.

A polgármester ezekről a támogatásokról is azt állítja, hogy burkolt kampányfinanszírozásról lehetett szó, és szerinte ez törvénybe ütközik. A mostani feljelentést a Polgári Józsefvárosért Alapítvány ügyében, költségvetési csalás bűntettének gyanúja miatt tették.