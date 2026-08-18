Több mint 28 millió forintot kapott a jogviszonya megszűnésével összefüggésben a hírhamisító Papp Dániel

Összesen 201 064 068 forintot fizetett ki a közmédia a 2026. április 12-i országgyűlési választás és augusztus 2. között megszűnt munkaviszonyokhoz kapcsolódóan – írja a Media1 egy közérdekű adatigénylésére kapott válasz alapján.
Az összesítés nem tartalmazza a munkáltatói közterheket.
A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. hangsúlyozta, hogy
a több mint 201 millió forint nem tekinthető teljes egészében végkielégítésnek.
Az összegben minden olyan kifizetés szerepel, amely az adott időszakban lezárult munkaviszonyokhoz kötődött, függetlenül attól, hogy közös megegyezéssel, a munkáltató vagy a munkavállaló felmondásával szűnt meg a jogviszony. A válaszból nem állapítható meg, hány ember között oszlott meg a pénz, és az sem, mekkora rész jutott végkielégítésre, felmondási időre, ki nem vett szabadság megváltására vagy más járandóságra.Kiadták az adatokat, 53 millió forint közpénzbe került, hogy a hírhamisító Papp Dániel négy „tanulmányútra” menjen a barátaival
A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) korábbi vezérigazgatója,
Papp Dániel a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben nettó 28 108 773 forintot kapott.
A Duna Médiaszolgáltató külön is leszögezte, hogy ez nem végkielégítés volt, és a távozásához kapcsolódó valamennyi kifizetés együttes összege sem érte el a 75 millió forintot. A közmédia szerint ezért nem felel meg az általuk kezelt adatoknak az a Media1 által is említett korábbi információ, amely ekkora végkielégítésről szólt.
A Duna Médiaszolgáltató korábbi vezérigazgatója, Altorjai Anita nettó 7 169 778 forintot kapott jogviszonya lezárásakor.
A két volt vezetőnek így összesen nettó 35 278 551 forintot fizettek, ami a teljes, több mint 201 millió forintos összeg mintegy 17,5 százaléka.
A két adat ugyanakkor nem teljesen azonos alapon értendő: Papp Dániel és Altorjai Anita esetében nettó összegeket közöltek, míg a teljes kifizetésről csak azt rögzítették, hogy az nem tartalmazza a munkáltatói közterheket.
Papp Dániel és Altorjai Anita megbízatása június 27-én szűnt meg a közmédia irányítását átalakító törvénymódosítás következtében. Papp Dániel korábban már közölte, hogy benyújtotta felmondását.Hadházy Ákos: A hírhamisító Papp Dániel esetében aligha úszható meg a hűtlen kezelés vádja