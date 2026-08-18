Több mint 28 millió forintot kapott a jogviszonya megszűnésével összefüggésben a hírhamisító Papp Dániel

MTVA;Papp Dániel;Altorjai Anita;

2026-08-18 09:23:00 CEST

Ez azonban nem végkielégítés volt.

Összesen 201 064 068 forintot fizetett ki a közmédia a 2026. április 12-i országgyűlési választás és augusztus 2. között megszűnt munkaviszonyokhoz kapcsolódóan – írja a Media1 egy közérdekű adatigénylésére kapott válasz alapján.

Az összesítés nem tartalmazza a munkáltatói közterheket.

A Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. hangsúlyozta, hogy

a több mint 201 millió forint nem tekinthető teljes egészében végkielégítésnek.

Az összegben minden olyan kifizetés szerepel, amely az adott időszakban lezárult munkaviszonyokhoz kötődött, függetlenül attól, hogy közös megegyezéssel, a munkáltató vagy a munkavállaló felmondásával szűnt meg a jogviszony. A válaszból nem állapítható meg, hány ember között oszlott meg a pénz, és az sem, mekkora rész jutott végkielégítésre, felmondási időre, ki nem vett szabadság megváltására vagy más járandóságra.

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) korábbi vezérigazgatója,

Papp Dániel a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben nettó 28 108 773 forintot kapott.

A Duna Médiaszolgáltató külön is leszögezte, hogy ez nem végkielégítés volt, és a távozásához kapcsolódó valamennyi kifizetés együttes összege sem érte el a 75 millió forintot. A közmédia szerint ezért nem felel meg az általuk kezelt adatoknak az a Media1 által is említett korábbi információ, amely ekkora végkielégítésről szólt.

A Duna Médiaszolgáltató korábbi vezérigazgatója, Altorjai Anita nettó 7 169 778 forintot kapott jogviszonya lezárásakor.

A két volt vezetőnek így összesen nettó 35 278 551 forintot fizettek, ami a teljes, több mint 201 millió forintos összeg mintegy 17,5 százaléka.

A két adat ugyanakkor nem teljesen azonos alapon értendő: Papp Dániel és Altorjai Anita esetében nettó összegeket közöltek, míg a teljes kifizetésről csak azt rögzítették, hogy az nem tartalmazza a munkáltatói közterheket.

Papp Dániel és Altorjai Anita megbízatása június 27-én szűnt meg a közmédia irányítását átalakító törvénymódosítás következtében. Papp Dániel korábban már közölte, hogy benyújtotta felmondását.