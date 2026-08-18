Hadházy Ákost meghívta a közmédia, a hatvanpusztai zebrákról fog beszélni

közmédia;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;zebrák;

2026-08-18 13:47:00 CEST

A volt országgyűlési képviselő egy jövő szombat délelőtti műsorban szerepel majd.

Nyolc év után először jutott túl a közmédia előcsarnokán Hadházy Ákos. A korábbi országgyűlési képviselő egy jövő szombat délelőtti, Nyílt titok című műsorban fog szerepelni, ahol hatvanpusztai zebrákról lesz szó.

„Nyolc év után először jutottam tovább a közmédia előcsarnokán és valószínű, hogy ma nem fognak kidobni a végén… Hálás vagyok azoknak, akik ezt lehetővé tették: mindenekelőtt azoknak, akik a kezdetektől segítettek a propaganda elleni harcban. Soha nem felejtem el azt a sok ezer embert, akik 2018 decemberében, metsző hidegben kisétáltak ide a Kossuth térről” – fogalmazott Hadházy Ákos.