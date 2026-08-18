A Fidesz megszüntetéséről is kérdezik a párttagokat egy belső kérdőívben

Belső kérdőívvel mérik fel a Fidesz tagságának véleményét a tavaszi választási vereség okairól és a párt jövőjéről – írja a Blikk az általa megszerzett dokumentum alapján.
A választható forgatókönyvek között
a szervezet teljes átalakítása és fiatalítása mellett egy új jobboldali mozgalom létrehozása, sőt a Fidesz felszámolása és egy új konzervatív párt megalapítása is szerepel.
Külön blokk foglalkozik a vereség lehetséges okaival. A válaszadók egyebek mellett arról mondhatnak véleményt, hogy a Fidesz eltávolodott-e az emberek mindennapi problémáitól, a gazdasági nehézségek miatti elégedetlenség okozta-e a korábbi kormánypártok vesztét, illetve csökkent-e a párt morális hitelessége a kegyelmi botrány, a Szőlő utcai ügy vagy a Szabó Bence százados által kirobbantott titkosszolgálati ügy miatt.Rogán Antal visszalépett, inkább nem erőlteti a Szőlő utcai ügyben indított rágalmazási pert„Egymást védik, nem a gyereket” – Juhász Péter Pál egykori áldozata nem tud szabadulni a gondolattól, hogy társadalomra veszélyes emberek nem a börtönben ülnek
A kérdések között az is felmerül, hogy a választók nem hitték-e el a túlságosan negatív kampányt, felelőtlenül bántak-e a közpénzekkel, illetve a Tisza használt-e hatékonyabb kampánymódszereket egy vonzóbb programmal. A felmérés a párt belső kommunikációjára is kitér: azt vizsgálja, szükség lenne-e közvetlenebb, modernebb és pozitívabb hangvételre.
A tagságtól azt is megkérdezik, milyen ellenzéki politizálást várnak el.
A válaszlehetőségek között kemény, harcias fellépés és szakmai, építő jellegű kritika egyaránt szerepel.
A kérdőívben arra is van lehetőség, hogy a tagok közvetlen üzenetet fogalmazzanak meg Orbán Viktornak.Lázár János éppen felméri, mi maradt a Fideszből, szeptemberre jelentést is készítenie kell
A kérdőíves felméréssel párhuzamosan Lázár János a vidéki pártszervezetek állapotát vizsgálja. A Fidesz sajtófőnöke, Havasi Bertalan megerősítette, hogy Lázár János feladata az országos pártinfrastruktúra felmérése, amelynek eredményéről szeptemberben kell jelentést készítenie a Fidesz elnökségének. Sajtóinformációk szerint ennek során egyes vidéki pártirodák bezárása is szóba kerülhet.V. Németh Zsolt: Lázár János alkalmi megbízást kapott Orbán ViktortólHuth Gergely: A Fidesz tökönszúrta magát