A Fidesz megszüntetéséről is kérdezik a párttagokat egy belső kérdőívben

Fidesz;Lázár János;Orbán Viktor;kérdőív;

2026-08-18 11:53:00 CEST

A kegyelmi botrány vagy éppen a Szőlő utcai ügy is előkerül benne, de lehetőség van üzenni Orbán Viktornak.

Belső kérdőívvel mérik fel a Fidesz tagságának véleményét a tavaszi választási vereség okairól és a párt jövőjéről – írja a Blikk az általa megszerzett dokumentum alapján.

A választható forgatókönyvek között

a szervezet teljes átalakítása és fiatalítása mellett egy új jobboldali mozgalom létrehozása, sőt a Fidesz felszámolása és egy új konzervatív párt megalapítása is szerepel.

Külön blokk foglalkozik a vereség lehetséges okaival. A válaszadók egyebek mellett arról mondhatnak véleményt, hogy a Fidesz eltávolodott-e az emberek mindennapi problémáitól, a gazdasági nehézségek miatti elégedetlenség okozta-e a korábbi kormánypártok vesztét, illetve csökkent-e a párt morális hitelessége a kegyelmi botrány, a Szőlő utcai ügy vagy a Szabó Bence százados által kirobbantott titkosszolgálati ügy miatt.

A kérdések között az is felmerül, hogy a választók nem hitték-e el a túlságosan negatív kampányt, felelőtlenül bántak-e a közpénzekkel, illetve a Tisza használt-e hatékonyabb kampánymódszereket egy vonzóbb programmal. A felmérés a párt belső kommunikációjára is kitér: azt vizsgálja, szükség lenne-e közvetlenebb, modernebb és pozitívabb hangvételre.

A tagságtól azt is megkérdezik, milyen ellenzéki politizálást várnak el.

A válaszlehetőségek között kemény, harcias fellépés és szakmai, építő jellegű kritika egyaránt szerepel.

A kérdőívben arra is van lehetőség, hogy a tagok közvetlen üzenetet fogalmazzanak meg Orbán Viktornak.

A kérdőíves felméréssel párhuzamosan Lázár János a vidéki pártszervezetek állapotát vizsgálja. A Fidesz sajtófőnöke, Havasi Bertalan megerősítette, hogy Lázár János feladata az országos pártinfrastruktúra felmérése, amelynek eredményéről szeptemberben kell jelentést készítenie a Fidesz elnökségének. Sajtóinformációk szerint ennek során egyes vidéki pártirodák bezárása is szóba kerülhet.