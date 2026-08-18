Több mint kétszáz zenész tiltakozik az északi-tengeri olajkitermelés ellen

tiltakozás;nyílt levél;olajkitermelés;zenészek;Rosebank;

2026-08-18 17:24:00 CEST

Brian Eno, a Massive Attack, Thom Yorke és Robert Smith is aláírta azt a nyílt levelet, amelyben brit zenészek és más előadók a Rosebank olajmező fejlesztésének elutasítására kérik Andy Burnham miniszterelnököt.

Kétszáztizenegy zenész és előadóművész fordult nyílt levélben a brit kormányhoz, arra kérve Andy Burnham miniszterelnököt, hogy ne engedélyezze a Skóciától északra fekvő Rosebank olajmező fejlesztését. Az aláírók szerint a beruházás felgyorsítaná az éghajlatváltozást, miközben érdemben sem a brit háztartások energiaszámláit nem csökkentené, sem az ország energiabiztonságát nem erősítené.

A levelet mások mellett Brian Eno, a Massive Attack, a The Cure frontembere, Robert Smith, valamint a Radiohead három tagja, Thom Yorke, Ed O’Brien és Philip Selway írta alá. Csatlakozott a kezdeményezéshez Bobby Gillespie, a Primal Scream énekese, Olly Alexander, Anoushka Shankar, Anna Calvi, Jacob Collier, Romy, Paris Paloma, David Gray, Imogen Heap, Kevin Rowland, a Bicep és a Hot Chip énekese, Alexis Taylor is.

A dokumentumot a zeneipar környezetvédelmi szervezete, a Brian Eno társalapításával létrejött EarthPercent és az Uplift klímacsoport tette közzé. Az aláírók azzal érvelnek, hogy az éghajlati válság már a kulturális élet működését is közvetlenül veszélyezteti: a hőhullámok és a szélsőséges időjárási események fesztiválokat, szabadtéri koncerteket és turnékat zavarhatnak meg, miközben növelik a rendezvények költségeit.

A művészek szerint a Rosebank fejlesztéséből származó kőolaj többségét várhatóan exportálnák, az árát pedig a világpiac határozná meg. Ezért vitatják azt az érvet, hogy a mező megnyitása olcsóbb energiát biztosítana a brit fogyasztóknak. Arra is felhívják a figyelmet, hogy az északi-tengeri olaj- és gáziparban dolgozók száma az újabb kitermelési engedélyek ellenére az elmúlt évtizedben több mint a felére csökkent.

A Rosebank a brit kontinentális talapzat legnagyobb, még kiaknázatlan olajmezője, mintegy 130 kilométerre a Shetland-szigetektől északnyugatra. Környezetvédő szervezetek számításai szerint az ott kitermelt és később elégetett fosszilis energiahordozók a mező teljes működési ideje alatt több mint 250 millió tonna szén-dioxid kibocsátásával járhatnak. Ez a mennyiség Nagy-Britannia egyetlen évi teljes kibocsátásának csaknem hetven százalékával egyenértékű.

A levél szerzői arra is emlékeztetik Burnhamet, hogy Manchester főpolgármestereként támogatta a fosszilis energiahordozók terjedésének megakadályozását célzó nemzetközi kezdeményezést. Miniszterelnökként azonban már „gyakorlatias megközelítést” sürgetett, amely a zöld átállás mellett számol az olaj- és gázkitermelés további fenntartásával is.

– Választhat: a fosszilisenergia-ipar mellé áll, és jóváhagyja a Rosebank fejlesztését, vagy azok mellé, akiknek együtt kell élniük a döntés következményeivel

– fogalmazott Brian Eno.

A beruházó a The Guardian beszámolója szerint másként ítéli meg a projekt jelentőségét. A Rosebankot és a szintén engedélyezésre váró Jackdaw gázmezőt működtető Adura szerint a két fejlesztés összesen 10,8 milliárd font beruházást hozna, amelynek több mint háromnegyedét Nagy-Britanniában költenék el. A vállalat számításai szerint az építkezés legintenzívebb szakaszában 3500 munkahely jöhetne létre, a kitermelés ideje alatt pedig mintegy 880 állás maradna fenn.

Neil McCulloch, az Adura vezérigazgatója nemzetgazdasági szempontból jelentős vállalkozásoknak nevezte a két projektet. Álláspontja szerint a Rosebank és a Jackdaw növelné a belföldi energiatermelést, munkahelyeket és gyakornoki lehetőségeket teremtene, adóbevételt hozna, valamint kiszámíthatóbb jövőt biztosítana a brit energiaipari beszállítóknak.

A Rosebank és a Jackdaw fejlesztését még az előző, konzervatív kormány hagyta jóvá, az engedélyeket azonban egy környezetvédelmi szervezetek által indított jogi eljárás nyomán hatályon kívül helyezték. A bíróság szerint az engedélyezéskor nem vették megfelelően figyelembe azt a kibocsátást, amely nem közvetlenül a kitermeléskor, hanem az olaj és a gáz későbbi elégetésekor keletkezik. A brit kormánynak ezért új környezeti hatásvizsgálatok alapján kell döntenie a beruházásokról.

A Rosebankról tartott társadalmi konzultáció augusztus 17-én zárult le. A kormány ezután határoz a projekt jövőjéről, valamint az Aberdeen közelében tervezett Jackdaw gázmező sorsáról. A döntés azért is politikai jelentőségű, mert megmutatja, miként próbálja összeegyeztetni a brit vezetés az energiabiztonság és a munkahelyek védelmét a vállalt klímacélokkal.