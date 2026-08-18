Folytatódnak a bukott szír elnök családjára kimondott halálos ítéletek

Szíria;halálos ítélet;bírósági eljárások;háborús bűnök;

2026-08-18 23:44:00 CEST

Alig egy héttel a Bassár el-Aszad volt szíriai elnökre, öccsére és unokatestvérére kimondott halálos ítéletek után, Damaszkuszban újabb Aszadot ítéltek halálra. A Moszkvába menekült diktátor unokatestvére, Vaszim el-Aszad lehet az első, akin végre is hajtják az ítéletet. Jogvédők bírálják a gyorsított eljárásban, megkérdőjelezhető módon zajló pereket.

A damaszkuszi büntetőbíróság kedden halálra ítélte Vaszim el-Aszadot, a volt elnök Bassár el-Aszad unokatestvérét, miután bűnösnek találta a polgárháború idején elkövetett bűncselekmények sorozatában – közölte az Al Dzsazíra katari hírtelevízió. A bírói okfejtés szerint a vádlottat több háborús- és emberiség elleni bűncselekmény, köztük kínzással és kegyetlenséggel járó gyilkosságok miatt ítélték halálra.

Az ítélet szimbolikus jelentőségű az Aszad-rezsim bukása után Szíriában megindult igazságszolgáltatási folyamat keretében, mert Vaszim el-Aszad az országot korábban évtizedekig uraló Aszad család első olyan tagja, akit személyesen állítottak bíróság elé és ítéltek el szíriai területen. Így az ellene hozott ítélet végre is hajtható.

Bassár al-Aszadot és testvérét, Mahert augusztus 11-én ítélte ugyancsak háborús bűnök miatt halálra a bíróság, de esetükben az ítéleteket távollétükben hozták meg, mivel mindketten Oroszországban élnek, az orosz hatóságok pedig nem adják ki őket.

A szír bíróságokon jelenleg a háborús és emberiség elleni bűnökkel vádoltak tárgyalásai folynak. A vádlottaknak nem csupán a 2011-től kezdődött polgárháborúban elkövetett bűnökért kell felelniük, hanem mindazért, amit az elmúlt több mint 24 év alatt követtek el.

A volt elnök Bassár el-Aszadra szándékos emberölés, gyermekek meggyilkolása, kínzás, önkényes fogva tartás és emberiesség elleni bűncselekmények miatt mondták ki a halálos ítéletet. A damaszkuszi bíróság megállapítása szerint ugyanis személyes felelősséget viselt azokért a döntésekért, amelyek alapján az állam erőszakszervezetei brutálisan léptek fel a 2011-ben indult tiltakozások, majd a nyomukban kirobbant polgárháború résztvevőivel és a civil lakossággal szemben. Az elnökkel együtt ítélték el öccsét, Máhert, aki a 4. páncélos hadosztály parancsnoka volt és anyai unokatestvérét, Atef Nadzsíbot, aki 2011-ben a politikai biztonsági szolgálat daraai részlegét vezette. A brutális megtorlás nyomán Daraa a szíriai felkelés egyik kiindulópontja lett.

Az eljárást egyaránt bírálják jogvédők és igazságügyi szakértők - mindenekelőtt megkérdőjelezhető jogszerűségük miatt. Kifogásolják a sietséget, a védelem lehetőségeinek korlátozását és a bizonyítékok nem megfelelő kezelését is.

Szíria jelenlegi elnöke Ahmed as-Saraa - aki korábban az egyik az al-Kaidához tartozó terrorcsoport ismert vezetője volt, Abu Mohammad al-Dzsolani néven - csapataival 2024 decemberében döntötte meg Aszad diktatúráját. Saraa 2025. január 29. óta vezeti elnökként az országot, s az Egyesült Államok, majd az Európai Unió is elfogadta Szíria legitim vezetőjének.