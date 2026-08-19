A erőszakmentes tiltakozás nem jogellenes

A bíróság sorban szünteti meg a Ligetvédőkkel szembeni engedetlenségi szabálysértési eljárásokat - közölte a Társaság a Szabadságjogokért. A Városliget beépítése ellen tiltakozó Ligetvédőkkel szemben a rendőrség tavaly nyáron többször is testi kényszert alkalmazott és pénzbírsággal sújtotta őket. Majdnem mindegyikük a bírósághoz fordult és sikerrel járt.