Alig egy héttel a Bassár el-Aszad volt szíriai elnökre, öccsére és unokatestvérére kimondott halálos ítéletek után, Damaszkuszban újabb Aszadot ítéltek halálra. A Moszkvába menekült diktátor unokatestvére, Vaszim el-Aszad lehet az első, akin végre is hajtják az ítéletet. Jogvédők bírálják a gyorsított eljárásban, megkérdőjelezhető módon zajló pereket.
A bíróság sorban szünteti meg a Ligetvédőkkel szembeni engedetlenségi szabálysértési eljárásokat - közölte a Társaság a Szabadságjogokért. A Városliget beépítése ellen tiltakozó Ligetvédőkkel szemben a rendőrség tavaly nyáron többször is testi kényszert alkalmazott és pénzbírsággal sújtotta őket. Majdnem mindegyikük a bírósághoz fordult és sikerrel járt.