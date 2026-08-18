Havasi Bertalan ügyvédi felszólítással követeli a pénzét, de most már nem keddi határidővel

fizetés;Répássy Róbert;Miniszterelnökség;Havasi Bertalan;

2026-08-18 18:03:00 CEST

Most már jövő hétfőre ígéri a közigazgatási pert, ha addig nem történik meg a kifizetés.

Ügyvédi felszólítást küldött a Miniszterelnökségnek Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, kilátásba helyezve, hogy ha nem kapja meg a felmentési idejére járó illetményének havi összegét, közigazgatási pert indít, valamint feljelentést is tesz.

„Nekem hathavi felmentési időm van. November 16-ig vagyok még ilyen szempontból állományban a Miniszterelnökségen. Az illetményemet augusztus 5-ig kellett volna a törvény értelmében megkapnom, semmiféle indoklás vagy jelzés, technikai probléma, elírás vagy bármi ilyesmi nem történt” - mondta el Havasi Bertalan a fideszes Magyar Nemzetnek, hozzátéve, utánanézett, a bérszámfejtés megtörtént, a kincstár honlapján ott van, hogy levonták a járandóságot, az adót, a tb-t, csak éppen nem fizetik ki.

A Fidesz kommunikációs igazgatója elmondta, hogy az ügyben már tett jogi lépéseket, „az ország legjobb ügyvédjével”, Répássy Róberttel (igazsáügyi miniszterhelyettes Völner Pál 2021. évi bukása után az Orbán-kormány idei bukásáig - a szerk.) dolgozik együtt, aki kedd reggel fizetési felszólítást küldött a Miniszterelnökségnek.

„Közigazgatási pert fogunk indítani legkésőbb jövő hétfőn, hogyha nem történik meg addig a kifizetés” - mondta el Havasi Bertalan. Ez azt jelenti, hogy a tegnapi fenyegetőzésből a határidőt tekintve már visszavett, akkor ugyanis a Fidesz kommunikációs igazgatója Magyar Péternek címezve eképp fogalmazott: „Mondom, mi lesz. Holnapig várom a pénzt, természetesen a törvényben megszabott késedelmi kamattal megnövelve, azután elindítom a közigazgatási pert, és megteszem a feljelentést hivatali visszaélés miatt veled és a Miniszterelnökség valamennyi érintett döntéshozójával szemben.”

A kormányfő május közepén rúgta ki Havasi Bertalant, a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkárát. Magyar Péter annak idején felszólította az Orbán-kormány tagjait, hogy eszükbe ne jusson felvenni a felmentésük után járó illetményt, Havasi Bertalan viszont már akkor azt üzente, hogy a kormányfő „az utolsó fillérig ki fogja perkálni” a hathavi pénzt. Havasi Bertalan szerint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményének jogalapját és összegszerűségét a kormány sem vitatja, ezzel a lendülettel pedig a következőt szegezte Magyar Péternek: „Mi ez a sunyiskodás? Szegény hölgyek az illetményszámfejtési osztályon zavarukban csak dadognak… őket tolod magad előtt? Ez az emberséges ország? Törvényekről, jogállamiságról hallottál már?”

A Fidesz kommunikációs igazgatója most a Magyar Nemzetnek nyilatkozva büntetőjogi következményeket is emlegetett, amennyiben politikai döntés miatt tartják vissza a pénzét. Szerinte ha a kifizetés szándékos visszatartása bizonyítható, felmerülhet a hivatali visszaélés gyanúja, bár azt elismerte, hogy a büntetőjogi felelősség kérdését az erre jogosult hatóságoknak kell megítélniük. „Megvárom, hogy előbb-utóbb, ha más nem, a közigazgatási perben valamit mondania kelljen a minisztériumnak is, vagy az Államkincstárnak, hátha mondanak valami használhatót, ami büntetőeljárásban felhasználható ellenük” - közölte.