„Holnapig várom a pénzt” – Havasi Bertalan ultimátumot adott Magyar Péternek, feljelentéssel fenyeget

követelés;Havasi Bertalan;Magyar Péter;

2026-08-17 12:49:00 CEST

Magánérdekű közleményt adott ki a Fidesz kommunikációs igazgatója.

„Augusztus 5-éig kellett volna megérkeznie a felmentési időre járó illetményem havi összegének. Az utalás nem történt meg. Annak ellenére, hogy az előző két hónapban szépen átutaltad” - méltatlankodott Magyar Péter miniszterelnöknek címzett közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

A kormányfő május közepén rúgta ki Havasi Bertalant, a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes államtitkárát. Magyar Péter annak idején felszólította az Orbán-kormány tagjait, hogy eszükbe ne jusson felvenni a felmentésük után járó illetményt, Havasi Bertalan viszont már akkor azt üzente, hogy a kormányfő „az utolsó fillérig ki fogja perkálni” a hathavi pénzt.

Havasi Bertalan szerint a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó illetményének jogalapját és összegszerűségét a kormány sem vitatja, ezzel a lendülettel pedig a következőt szegezte Magyar Péternek: „Mi ez a sunyiskodás? Szegény hölgyek az illetményszámfejtési osztályon zavarukban csak dadognak… őket tolod magad előtt? Ez az emberséges ország? Törvényekről, jogállamiságról hallottál már?”

Úgy folytatta: „Mondom, mi lesz. Holnapig várom a pénzt, természetesen a törvényben megszabott késedelmi kamattal megnövelve, azután elindítom a közigazgatási pert, és megteszem a feljelentést hivatali visszaélés miatt veled és a Miniszterelnökség valamennyi érintett döntéshozójával szemben.”