Kéthavi végkielégítést már meg is kapott Havasi Bertalan

Fidesz;végkielégítés;államtitkárok;Havasi Bertalan;

2026-07-15 07:38:00 CEST

Korábbi nyilatkozata alapján hathavi összegre, körülbelül 7,8 millió forintra jogosult.

Kéthavi fizetésének megfelelő összeget már meg is kapott Havasi Bertalan – tudta meg a Fidesz kommunikációs igazgatójától a HVG.

A volt államtitkár ügye azért érdekes, mert emiatt két hónapja még éles szóváltásba keveredtek Magyar Péterrel. A kormányfő a nyilvános Karmelita-bejáráson szúrt oda neki azzal, hogy a volt kormánytagokhoz hasonlóan ő se számítson végkielégítésre. Havasi Bertalan akkor pert is kilátásba helyezett. A Tisza-kormány viszont később már azt közölte a HVG-vel: szemben az egykori miniszterekkel, az államtitkárok megkapják a nekik járó összegeket, a kifizetések pedig folyamatban vannak.

Lapunk ezt követően megírta, hogy Havasi Bertalan is megkapja a volt államtitkároknak járó végkielégítést. A Fidesz kommunikációs igazgatója lapunk kérdésére azt írta: a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára levélben tájékoztatta őt, hogy a kormány nem vitatja a hat hónapos felmentési időre járó illetménye jogalapját és összegét. A pénzt a törvényi szabályozásnak megfelelően havi egyenlő részletekben folyósítják.

Havasi lapunknak arról is beszámolt, hogy Ducsay Zsuzsanna megkérte őt: a társadalmi felelősségvállalás jegyében a felmentési időre járó illetményt közérdekű, jótékony célra ajánlja fel. „A tájékoztatást, valamint a 16 év közszolgálatban megkeresett pénzem elköltése kapcsán adott jótanácsát ezúton is köszönöm neki, természetesen megfontolom” – hangsúlyozta Havasi, aki májusig kommunikációért felelős helyettes államtitkárként dolgozott. Korábbi nyilatkozata alapján egyébként hathavi összegre, körülbelül 7,8 millió forintra jogosult.