Kikosarazta a Real Madridot a futball-világbajnokság legjobbja, inkább a Barcelonát választotta

Real Madrid-FC Barcelona;

2026-08-18 21:42:00 CEST

A bajnoki címvédő FC Barcelonában folytatja pályafutását a 2024-es Aranylabda-szavazás győztese, világ- és Európa-bajnok spanyol Rodri: a középpályás négy évre szóló megállapodást kötött.

A 30 éves Rodriért a Real Madrid és a Barcelona ostromolta a Manchester Cityt: a középpályás ázsiója a vb után tovább emelkedett, mivel őt választották a torna legjobb játékosának. Az MTI úgy tudja, Rodri már hétfőn megérkezett a katalán fővárosba, azóta orvosi vizsgálatokon vett részt, majd kedden aláírta szerződését.

A Sport című katalán lap szerint a transzfer „történelmi csapással” ér fel a madridiaknak.

A középpályás érkezésekor azt mondta: régi álma volt a Barcelonában játszani, és nagyon várja már, hogy csatlakozzon csapattársaihoz, akikkel a Bajnokok Ligája és minden más trófea megszerzéséért küzd majd.

Rodri, aki korábban odahaza az Atlético Madrid és a Villarreal csapatában is szerepelt, 2019 óta játszott a Manchester Cityben. Utóbbival négyszeres angol bajnok, háromszoros angol Ligakupa-győztes, kétszer nyert FA Kupát, valamint Bajnokok Ligája-győztesnek és klubvilágbajnoknak is vallhatja magát. Európai Szuperkupát madridiként és manchesteriként is nyert.

A spanyol válogatottal aranyérmes lett az idei világbajnokságon, a 2024-es Európa-bajnokságon és a 2023-as Nemzetek Ligájában, Rodri 2024-ben érdemelte ki az Aranylabdát,

amelyet a France Football magazin a világ legjobb labdarúgójának ítél oda évente.

A spanyol sportlapok beszámolói szerint a katalánok 60 millió eurót (körülbelül 22 milliárd forintot) fizettek érte az angol klubnak, a játékos fizetése idényenként bruttó 30 millió euró lesz.