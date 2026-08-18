A bajnoki címvédő FC Barcelonában folytatja pályafutását a 2024-es Aranylabda-szavazás győztese, világ- és Európa-bajnok spanyol Rodri: a középpályás négy évre szóló megállapodást kötött.
Ugyanannyit rámolt be a királyi gárdának, mint a BL-ben a Bayernnek.
A Barcelona labdarúgócsapata a héten kétszer is a Real vendége lesz, előbb szerdán a Spanyol Kupában, majd szombaton a bajnokságban.
Döntetlent ért el a Real Marid az El Clasicón az FC Barcelona otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában, amint azonban Luka Modric, a királyi gárda középpályása találóan megfogalmazta, az 1-1 győzelemmel ér fel a fővárosiak számára.