Igazságos döntetlen az El Clásicón

Döntetlent ért el a Real Marid az El Clasicón az FC Barcelona otthonában a spanyol labdarúgó-bajnokság 14. fordulójában, amint azonban Luka Modric, a királyi gárda középpályása találóan megfogalmazta, az 1-1 győzelemmel ér fel a fővárosiak számára.