Donald Tusk: 99 százalék, hogy Marcin Romanowski Moldova Dnyeszteren túli területén tartózkodik

Moldova;Donald Tusk;Marcin Romanowski;Zbigniew Ziobro;

2026-08-18 20:54:00 CEST

Hivatalos megerősítés továbbra sincs erről.

Szinte teljesen biztos, hogy a magyarországi menedékjogtól megfosztott, a lengyel hatóságok által körözött Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyiminiszter-helyettes Moldova Dnyeszteren túli területén tartózkodik - jelentette ki a keddi kormányülés elején Donald Tusk lengyel miniszterelnök.

Donald Tusk elmondta, azt, hogy Romanowski minden valószínűség szerint a Dnyeszteren túli területen, Tiraszpolban tartózkodik, megerősítették más térségbeli országok szolgálatai, amelyek együttműködnek a varsói kormánnyal.

A Dnyeszter melléki szakadár moldovai terület - egy keskeny földsáv a Dnyeszter folyótól keletre - a Szovjetunió felbomlása után, 1990-ben nyilvánította ki függetlenségét erős orosz segítséggel. Hivatalosan Moldovához tartozik, és egyetlen ENSZ-tagállam sem ismeri el államként.

A lengyel ügyészség szintén kedden közzétett állásfoglalásában úgy ítélte meg: alaptalan lenne jóváhagyni Romanowski múlt heti kérelmét, hogy hazatérése esetén szabadlábon védekezhessen, azért is, mert eddig nem bizonyosodott be, hogy a volt miniszterhelyettes valóban Tiraszpolban tartózkodik. Az ügyészség közölte továbbá, hogy előzetes megállapítások szerint Romanowski az elmúlt öt évben nem lépte át Moldova határát, és azt sem erősítették meg, hogy átlépte volna a Moldovával szomszédos országok - Románia és Ukrajna - határát. Jelezték azt is, hogy Romanowski eddigi magatartása nem ad garanciát arra, hogy a politikus betartaná a szabadlábon védekezés feltételeit.

Az ügyészségi állásfoglalást az illetékes varsói bírósághoz továbbították további döntéshozatal céljából. A varsói kerületi bíróság múlt héten közölte, Romanowski egy sajátkezűleg aláírt, a Dnyeszteren túli területről küldött levében kérvényezte, hogy hazatérése esetén szabadlábon védekezhessen.

Moldova külügyminisztériuma már a múlt héten arról tájékoztatta Varsót, hogy Romanowski a hivatalos adatok szerint nem utazott be Moldova területére. A Dnyeszteren túli területért felelős moldovai hivatal pedig közölte, nem értesült Romanowski állítólagos ottani tartózkodásáról.

Az előző, a Jog és Igazságosság (PiS) által vezetett kormány idején létrehozott Igazságosság Alap ügyében meggyanúsított Marcin Romanowski ellen európai elfogatóparancsot adtak ki.

Romanowski ügyvédje, Bartosz Lewandowski kedd délután az X-en bejelentette: azt kérvényezi a bíróságnál, hogy Donald Tuskot tanúként hallgassák ki. Felidézte, hogy védence nevében az európai elfogatóparancs visszavonását kezdeményezte, és a kormányfő vallomása azért is lenne fontos, mert Romanowski szabadlábon akar védekezni.

Bartosz Lewandowski rámutatott a Romanowski tartózkodási helyét érintő ellenmondásra, amely Tusk keddi kijelentése és az aznapi ügyészségi közlemény között áll fenn. A kormányfő tanúvallomása ezért szerinte kulcsfontosságú lesz annak megállapításában, hogy Romanowski az Európai Unió területén tartózkodik-e - magyarázta az ügyvédSzerinte amennyiben a körözött személy nem tartózkodik az unió területén, az európai elfogatóparancs visszavonható. A szabadlábon védekezést pedig a bíróság akkor szavatolhatja, ha a gyanúsított hazaszállítása jogilag kizárt. Tusk nyilatkozata mindkét esetben felbecsülhetetlen támogatást és jelentős bizonyítékot jelent Romanowski számára - zárta bejegyzését Lewandowski.

Marcin Romanowski 2024 végén kapott menedékjogot Magyarországon, amelyet a 2026-os választások után az új kormány visszavont. Előtte a politikus elhagyta Magyarországot, miként az ugyanabban az ügyben gyanúsított Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszter és főügyész is. Ziobro most az Egyesült Államokban él. Waldemar Zurek jelenlegi igazságügyi miniszter és főügyész július végén Ziobro kiadatását kérte Washingtontól, az ügyben eddigi közlések szerint azonban még nem érkezett válasz.