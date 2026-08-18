Újratemették Kijevben az ukrán nacionalisták egyik történelmi alakjának hazaszállított maradványait

Lengyelország;Ukrajna;történelem;diplomáciai viszály;újratemetés;nacionalisták;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2026-08-18 16:44:00 CEST

Újratemették kedden a Kijev melletti Nemzeti Katonai Emléktemetőben az 1929-ben létrehozott Ukrán Nacionalisták Szervezetének alapító vezetőjét. Jevhen Konovalec földi maradványait néhány napja Hollandiából szállították haza, ahol 1938-ban egy szovjet titkos ügynök oltotta ki az életét.

A Hromadske hírportál beszámolója szerint a ceremónián részt vettek Ukrajna állami vezetői, köztük Volodimir Zelenszkij elnök, Szerhij Koreckij miniszterelnök és Ruszlan Stefancsuk, a Verhovna Rada elnöke. Beszédében Zelenszkij köszönetet mondott azoknak, akik „évtizedekig megőrizték Konovalec emlékét”, és azoknak, akik számára földi maradványainak Ukrajnába való visszajuttatása „becsületbeli ügy” volt.

A két világháború között Ukrajna függetlenségéért harcoló vezető földi maradványait augusztus 11-én exhumálták a rotterdami Crooswijk temetőben, és két nappal később szállítottak haza Kijevbe, ahol teljes katonai tiszteletadással fogadták.

„Konovalec tudta, hogy egy erős államnak erős hadseregre van szüksége, és ő lett az ukrán hadsereg egyik megszervezője, akinek bátorsága máig inspirálja katonáinkat” – mondta beszédében Zelenszkij.

„Tragikus módon Ukrajna akkoriban nem tudta biztosítani függetlenségét, mert politikai vezetőiből hiányzott az egység, a bölcsesség és a valódi globális szövetségek kiépítésének képessége” – hangoztatta az elnök, akinek vezetésével Ukrajna ötödik éve védekezik Oroszország átfogó háborúja ellen.

Olekszandr Alfjorov, az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézetének vezetője a szertartáson megerősítette, hogy Konovalecet csak ideiglenesen temették a katonai temető nemzeti hősök számára kijelölt parcellájában. Számos más személyiséggel együtt az ő maradványait is a kijevi Pecserszka lavra területén később kialakítandó Ukrán Nemzeti Panteonban helyezik majd el.

Alfjorov azt mondta, a bombamerényletben meggyilkolt Konovalecet eredetileg egy ablakos koporsóban temették el, hogy „láthassa újratemetését, amikor visszatér Ukrajnába”.

Mit adott az ukránoknak Jevhen Konvalec?

Az 1891-ben Lviv közelében született Konovalec az Orosz Birodalom összeomlása után létrejött Ukrán Népköztársaságot védő Szics lövészek parancsnoka volt. Az 1917-ben megalakított és függetlenségét 1918-ban kikiáltó köztársaságot a bolsevik erők három évvel később leverték.

Az Euromaidan Press hírportál ismertetése szerint Konovalec száműzetésből folytatta a függetlenségi harcot, segített létrehozni az Ukrán Katonai Szervezet elnevezésű földalatti csoportot, amely fegyveres ellenállást készített elő a lengyel és a szovjet uralommal szemben. 1929-ben pedig más csoportokkal összefogva megalapította Bécsben az Ukrán Nacionalisták Szervezetét (OUN), amelynek ő lett az első vezetője.

1938. május 23-án Pavel Szudoplatov szovjet titkosügynök egy csokoládés dobozba rejtett bombával megölte őt Rotterdamban.

Két évvel halála után az OUN rivális frakciókra szakadt.

Kijevben nemrég döntöttek egy nemzeti panteon létrehozásáról

Az ukrán parlament idén július 1-jén hagyta jóvá Volodimir Zelenszkij elnök törvényjavaslatát, amely a Pecserszka lavra, a főváros történelmi ortodox kolostora egy részét jelölte ki a nemzeti panteon számára.

A terv aggodalmat keltett Lengyelországban, amely attól tart, hogy az felerősíti majd az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) tagjainak mítoszát. Ukrajnában ugyanis sokan hősnek tartják az UPA egykori tagjait, akik a második világháború alatt egy független ukrán állam megteremtése reményében felváltva harcoltak a szovjet Vörös Hadsereg és a náci Németország megszálló erői ellen. Lengyelország azzal vádolja az UPA-t, hogy 1943 és 45 között etnikai tisztogatást követett el Volhíniában és Kelet-Galíciában, mintegy 100 ezer lengyel legyilkolásával.

A két ország évtizedekre visszanyúló történelmi vitája május végén ismét felizzott, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az „Ukrán Felkelő Hadsereg Hősei” nevet adományozta a különleges műveleti erők egyik egységének.

Konovalecet azonban még a második világháború kezdete, az OUN felbomlása és az UPA megalakulása előtt ölték meg. A volhíniai gyilkosságok és az OUN frakcióinak háborús együttműködése a náci Németországgal tehát már mind az ő halála után történtek – mutat rá az Euromaidan Press.

Ukrajna szélesebb körű erőfeszítései egykori nacionalista vezetői emlékének ápolására mindazonáltal éles bírálatokat váltottak ki az izraeli külügyminisztériumban és a jeruzsálemi Jad Vasem emlékközpontban is, amikor Andrij Melnyiket, az OUN Konovalec utáni, a náci Németországgal együttműködő vezetőjét májusban állami pompával újratemették Kijevben.