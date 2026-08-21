Lázár kontra Orbán

Lázár János;Orbán Viktor;

2026-08-21 06:00:00 CEST

Az elmúlt hetek egyik legérdekesebb politikai fejleménye számomra az volt, hogy Lázár János, aki Magyar Péter megjelenését követően újból a Fidesz második legfontosabb emberévé küzdötte fel magát, kérdőívet juttatott el a párt 30 ezer tagjához.

Nincs információ arról, hogy ezt a feltehetően milliárdos költséggel járó közvélemény-kutatási akciót ki kezdeményezte. Nem tudható az sem, hogy a kérdéseket ki fogalmazta meg, ami egyáltalán nem mindegy, de a műveletet állítólag Orbán és a pártelnökség is jóváhagyta. A lebonyolító azonban maga Lázár, akinek ez alkalomból lehetősége lesz végiglátogatni a párt helyi szervezeteit.

De miért ő?

A felmérés célja formálisan annak tisztázása, hogy mi okozta a Fidesz megalázó mértékű választási vereségét. Csakhogy az erre vonatkozó kérdésekre előre megjósolható a lényeget megkerülő válasz, hiszen az ilyen-olyan kormányzási, kommunikációs és egyéb hibák elkövetése, a NER-elit beteges pénzsóvársága vagy a luxizás korábban nem volt akadálya a kétharmadoknak sem. A megfelelő magyarázat csakis az lehet, hogy amint azt a 2022-es ellenzéki összefogás tanulságai bizonyították, Magyar Péter és a Tisza Párt megjelenése előtt a Fidesznek nem volt széles tömegek által támogatható ellenfele.

A mostani kérdezősködés jó része formalitás.

Akkor is az, ha megtudható valami arról, milyen volt a közfideszesek megítélése a brüsszelezésről és a Kelet előtti hajbókolásról, a stagnáló gazdaságról, a lepusztuló egészségügyről, oktatásról, a kegyelmi botrányról, a NER-elit mértéktelen meggazdagodásáról, az akkumulátorgyárak betelepítéséről.

Gyanítható, hogy a régi vezetés által elkövetett hibák pontosítása egy centiméterrel sem viszi előbbre az új ellenzéket. A Fidesznek a talpon maradáshoz nem múltba nézésre, hanem csillogtatható jövőképre lenne szüksége.

Hát akkor mi is az értelme annak, hogy Lázár János ismét szerepet vállal, és újfent országjárásra indul? Nos, van egy olyan kérdés is ezen a kérdőíven, ami megmagyarázza a művelet igazi célját. Kitalálói azt kérdezik a párt megmaradt támogatóitól, hogy kit tartanak legalkalmasabbnak egy „teljes átalakítás és fiatalítás", esetleg „egy új jobboldali mozgalom " elindításának levezénylésére.

A listán a dolog természetéből következően csak olyan nevek szerepelhetnek, akik beleegyeztek a megméretésbe. A listán öt név olvasható: Szijjártó Péter, Gulyás Gergely, Navracsics Tibor, Lázár János és Orbán Viktor. Növekvő fontossági sorrend?

Igen ám, de Szijjártó Péter már átigazolt a kínaiakhoz, tehát kihúzható. Gulyás Gergely már lemondott a parlamenti frakció vezetéséről, a vak is látja, hogy kiábrándult és visszavonulóban van, tehát kihúzható. Navracsics Tibor talán okosabb annál, semhogy veszett fejsze nyelét markolássza, tehát valószínűleg kihúzható. Orbán biztosan nem egyezett volna bele egy ilyen, számára esetleg kedvezőtlen megméretésbe, ha nem érett volna meg benne a keserű, de harminc-egynéhány év fáradságos közszereplés után pár kupica pálinkával azért elviselhetővé tehető meggyőződés, hogy a kétharmados vereség egyszer és mindenkorra véget vetett hazai politikai pályafutásának. Vagyis tulajdonképpen ő is kihúzható.

Lázár János némiképp váratlan és meglepő aktivizálódásának eszerint csak egy oka lehet. A Fidesz kettes számúja arra számít, hogy átveheti a parancsnokságot az eddigi főnitől.

Ehhez kapóra jönne egy első helyezés a vesztesek e különös versenyében. Hogy Orbánnal való szembefordulását feltételezni távolról sem egyszerű találgatás, ahhoz elegendő emlékeztetni a 2018-as eseményekre, amikor jó néhány fideszes forrás szivárogtatta ki a hírt, hogy éppenséggel ez az ambíció, Orbán leváltásának vágya vezetett Lázárnak a Miniszterelnökséget vezető miniszteri posztról történt menesztéséhez.

Hogy mostani terveinek mennyi a realitása, azt csak sejteni lehet, de a sejtések nem a batidai kastély urának javára szólnak. Az még elképzelhető, hogy a NER magvát képező párttagok körében Lázár a választási kampányban mutatott energikus szereplése okán sikert arat, és végre egyszer felülkerekedik Orbán Viktorral szemben. No de mi haszna ennek, ha egy választáson sem a Lázár János által vezetett Fidesznek, sem a teljes roma szavazótábort meggyalázó Lázár Jánosnak nincs komoly esélye a politikai túlélésre?

Már csak ezért is könnyen lehetséges, hogy az új ellenzéknek ez az akciója kidobott pénz. De legalább most az egyszer nem közpénz.

A szerző újságíró.

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