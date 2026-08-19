Kanada egy szusszanásnyi időre kibúvót kapott a pusztító vámok alól

USA;India;Kanada;Donald Trump;Narendra Modi;vámháború;Mark Carney;

2026-08-19 22:57:00 CEST

Három nappal elhalasztotta Donald Trump a Kanadából érkező termékekre kiszabott 50 százalékos büntetővám bevezetését egy Mark Carney kanadai kormányfővel folytatott megbeszélés eredményeként. Az amerikai elnök szerint már megvan a megállapodás, Carney azonban azt mondta, még sok teendőjük maradt.

„Felfüggesztettem három napra a Kanadával szembeni 50 százalékos vámot, amely a tervek szerint holnap lépett volna életbe, mivel Kanada és az USA a dokumentumok véglegesítését tekintve MEGÁLLAPODOTT", ünnepelt kedd éjjel Trump elnök közösségi médiás bejegyzésében, 90 perccel a belengetett vámok hatálybalépése előtt. Az amerikai elnök bombasztikus stílusától eltérően Mark Carney kanadai miniszterelnök már jóval óvatosabban, de bizakodva kommentálta a tárgyalás eredményeit. Az elmúlt hetekben Kanada intenzív egyeztetést folytatott az Egyesült Államokkal a vámokkal kapcsolatos kirívó problémákról. Jelentős haladást értünk el, azonban még fontos teendők is hátravannak, figyelmeztetett a kormányfő.

Carney azt is elárulta, hogy az eredményes tárgyalások ellenére Kanada továbbra is egy erősebb, függetlenebb és versenyképesebb gazdaság kiépítésére koncentrál. Ezt támasztotta alá Carney februári Mumbaiba és Újdelhibe tett látogatása. Itt Narendra Modi indiai kormányfővel uránszállításról, moduláris atomreaktorokkal előállított tiszta energiáról és a két ország közötti szabadkereskedelmi egyezmény előkészítéséről is megállapodtak. Nem állt helyre tehát Ottawa bizalma Washingtonban, Trump annexiós fenyegetése és büntetővámjai olyan független útra terelték az északi szomszédot, amelyről a jövőben sem kíván letérni.

Carney világossá tette, hogy nem céljuk mindenáron megállapodni az USA-val, sokkal inkább az 50 százalékos vámok eltörlése vagy csökkentése, különösen a három kulcstermék, az alumínium, az acél és az autógyártás terén.

Még 2020 júliusában lépett hatályba a Trump által kezdeményezett USMCA szabadkereskedelmi egyezmény az USA, Kanada és Mexikó között, amely a Clinton elnök által elindított NAFTA együttműködést váltotta fel. Az USMCA hatályán belül a legnagyobb kedvezményezett iparág az autógyártás volt, amelynek különböző alkatrészei az összeszerelésig többször is vámmentesen lépték át a három szomszédos ország határait. Emiatt Kanadának és az USA-nak is kiemelten fontos, hogy a gépkocsik elemei hosszú távon mentesüljenek Trump büntetővámjai alól.

Kanada emellett az exportált faanyagra vonatkozóan is igyekszik enyhítést elérni, az USA cserébe a borok és alkoholos italokra (például a bourbon whiskey) elérni a retorziós vámok feloldását. Trump ezenkívül belengette a Biden-adminisztráció idején törölt Keystone XL néven futó olajvezeték megépítésének újraindítását is. „A nagy Keystone XL vezeték, amelyet Sleepy Joe nyírt ki réges-rég, lehet, hogy feltámad a sírból" – kecsegtetett az amerikai elnök a Truth Social oldalán.

A projektet Carney is támogatja, hiszen Alberta tartomány éppen a korábbi Trudeau-kormány olajipart korlátozó környezetvédelmi szabályozásai miatt (is) szavaz októberben az elszakadási folyamat előszobájáról. Carney-nak érthetően fontos Kanada területi integritásának megőrzése, így ígéretet tett az albertaiaknak a vezeték megépítésére.

Az USA és Kanada között mérséklődő feszültség ellenére a második Trump-adminisztráció agresszív külpolitikája már hosszú távú töréseket okozott az USA szövetségi rendszerén. Kanada ennek megfelelően – függetlenül egy sikeres megállapodástól – a jövőben tovább fogja keresni a Washingtonon kívüli partnereket, legyenek azok az EU-s tagállamok, a BRICS országai (Brazília, Oroszország, India, Kína és még másik hét tag), vagy más állami szereplők.