Forma-1: rendkívüli pilótacsere a Red Bullnál

Forma-1;Red Bull;

2026-08-19 14:05:00 CEST

Isack Hadjar, a Red Bull pilótája csuklósérülés miatt kihagyja a Forma-1-es világbajnokság hétvégi Holland Nagydíját. Liam Lawson helyettesíti majd Zandvoortban. A változás miatt Cunoda Juki visszatér a rajtrácsra a Racing Bulls színeiben.

Isack Hadjar a hírek szerint erőnléti edzés közben szenvedett sérülést és emiatt kihagyni kényszerül a hétvégi Holland Nagydíjat. A Red Bull ezért úgy döntött, az új-zélandi Liam Lawson veszi át a helyét, a Racing Bullsnál pedig a japán Cunoda Juki lesz a beugró.

Lawson számára nem lesz teljesen ismeretlen a helyzet, tavaly két futamon már vezethette a Red Bullt, azonban gyorsan lefokozták a Racing Bullshoz. Hadjar eközben nagyon sajnálhatja, hogy nem tud versenyezni, hiszen tavaly harmadik lett Hollandiában.

A Holland Nagydíjon pénteken 12.30-től tartják az első szabadedzést, majd négy órával később sprintkvalifikációt rendeznek. A sprintfutam szombat délben lesz, aznap 16 órától pedig az időmérő edzésre kerül sor. A futam vasárnap 15 órakor rajtol.