Egyelőre nem sikerült eladni a Videotont

önkormányzat;közgyűlés;értékesítés;visszalépés;Videoton;Székesfehérvár;Cser-Palkovics András;tárgyalások;pályázók;futballklub;

2026-08-19 13:04:00 CEST

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere szerint a pályázaton nyertes amerikai-portugál cég előbb vissza akart lépni, majd jelezte, hogy mégsem. Most mégis a második helyezett britekkel tárgyalnának. Ha az üzlet kútba esik, az önkormányzat nyakán maradhat a futballklub.

Sajnos az első helyezett, amerikai-portugál pályázóval a 45 napos határidő alatt a tárgyalások nem vezettek eredményre, és a visszalépési szándékát is bejelentette – tájékoztatta Facebook-oldalán a székesfehérváriakat Cser-Palkovics András polgármester a most Videoton FC Fehérvár néven futó futballklub, pontosabban a Fehérvár FC Kft. eladásának állásáról. Miután a kérdésről tárgyalt a megyei jogú város közgyűlése, a polgármester azt írta, azóta az amerikai-portugál érdeklődő azt jelezte az önkormányzat felé, hogy tisztázódtak a korábban akadályt jelentő körülmények és nem tesznek le a klub megvásárlásáról. Csakhogy az önkormányzat a jelek szerint a nyertessel már nem tárgyal tovább.

A tárgyalások most csak a második helyezett brit befektető csoporttal, a Racing City Group cégcsoporttal folytatódhatnak. Amennyiben velük a szerződéskötés folyamata eredményesen zárul, akkor új tulajdonosa lesz a klubnak, amennyiben nem, abban az esetben új pályázatot kell kiírnia a városnak – hangsúlyozta a fideszes polgármester. Hozzátette, a helyzetről tájékoztatták a közgyűlést, és ez alapján a testület megállapította, hogy az önkormányzat mindenben a pályázati kiírás és a vonatkozó jogszabályok alapján járt el. Az ezekben foglalt dokumentumokat és igazolásokat kérte a pályázóktól, azokon a tárgyalások során nem változtatott.

A közgyűlés meghatározta azokat a jogi, pénzügyi és biztosítéki rendszerre vonatkozó feltételeket, amelyeknek csak az együttes megléte esetén értékesíti a klubot. Ebből a két legfontosabb, a vételár (532 millió forint) teljes összegének megfizetése, valamint a pályázatban 3 évre vállalt minimum befektetés összegének (csaknem 5,3 milliárd forintnak) megfelelő biztosítékáról szóló garancia benyújtása, egy külső szakértő cég által elfogadhatónak ítélt formában. A Racing ezeket a feltételeket és a határidőket ismeri. A szerződés aláírásához szükséges dokumentumok átadását az önkormányzat részére megkezdte – olvasható a Facebookon.

Cser-Palkovics szerint ettől függetlenül minden forgatókönyvre felkészülnek. A közgyűlés ugyanis felkérte a Fehérvár FC vezetését, valamint a hivatal szakembereit, hogy adjanak pontos pénzügyi stratégiát arra a nem várt és nem kívánt esetre is, ha sikertelen lenne az adásvétel. – Mikor és milyen pénzügyi terhet róna ez az önkormányzatra az utánpótlás, illetve a profi csapatra vonatkozásában. A jelenlegi adatok szerint minimálisan 750 millió forintba kerülne a klub működtetése 2027 júniusáig – írta a polgármester. Felidézte, hogy a város közösségének nagy többsége egy éve támogatta, hogy az önkormányzat mentse meg a Vidit.

Ez a támogatás azonban azzal a feltétellel volt érvényes, hogy a profi csapat működtetéséhez az önkormányzat pénzt nem kell, hogy biztosítson. A klub jelenleg ennek az elvárásnak megfelelően is működik, a profi csapathoz az önkormányzat nem adott támogatást. Amennyiben ezen a jövőben változtatni kellene, abban egészen biztos, hogy nem lenne egységes a városi közvélemény – vetítette előre az esetleges kudarc következményeit Cser-Palkovics András.