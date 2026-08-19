Új tulajdonosa van a Népszavának

Népszava;tulajdonosváltás;

2026-08-19 15:07:00 CEST

A Népszava vezérigazgatói posztját a mai naptól Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója veszi át, a szerkesztőséget a hamarosan várható megújulásig ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja.

A Jelent kiadó Liberty Press Kft. a mai napon átvette a Népszavát működtető XXI. század Média Zártkörűen Működő Részvénytársaságot annak érdekében, hogy a nehéz helyzetben lévő szerkesztőség hosszú távú fennmaradását biztosítsa.

A megállapodás része egy nagyobb szabású médiaakvizíciónak, melynek során a Liberty Press Kft. tulajdonosi szerkezete is megváltozik. A Népszava vezérigazgatói posztját a mai naptól Vető Balázs, a Forrás Társadalomkutató Intézet alapítója veszi át, a szerkesztőséget a hamarosan várható megújulásig ideiglenes főszerkesztőként Horváth Gábor irányítja. A Liberty Press Kft. új vezetése a további részletekről a közeljövőben tájékoztatja a nyilvánosságot.