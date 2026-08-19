Mészáros Lőrinc helyett Nyerges Zsolt támogatná a mélyszegénységben élő gyermekeket, de száz helyett csak 14-et

Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.;Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat;ösztöndíjprogram;Nyerges Zsolt;Mészáros Lőrinc;MBH Bank;

2026-08-19 14:07:00 CEST

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat a politika és a sajtó hatalmának örvendezett, igaz, a NER-es oligarcha-csere a rászoruló kicsik alig több mint tíz százalékának jelenthet segítséget.

„Reménysugár 100 gyermeknek, avagy a politika és a sajtó hatalma” – idézte a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGYSZ) szerdai közleményét a hvg azután, hogy hétfőn – amint a Népszava is hírt adott róla – a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank közölte, hogy megszünteti a mélyszegénységben élő, kiválóan tanuló gyermekeket támogató ösztöndíjprogram finanszírozását. A pénzintézet, illetve jogelődje eddig 32 éven keresztül támogatta a programot, ami minden évben 100 mélyszegénységben élő gyereknek adott lehetőséget a továbbtanulásra.

Az NGYSZ szerint ugyan mind a száz gyereknek a támogatása azóta nem oldódott meg, de részeredmények vannak, az első szerződést már alá is írták: az új támogató a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt., amelyet a média már évtizedek óta Pintér Sándorhoz köthető biztonsági cégként emleget, de az Opten szerint most 76 százalékos tulajdonosa a Fidesz régi gazdasági háttérembere, Nyerges Zsolt, aki tavaly nyáron jelent meg a céginformációban igazgatósági elnökként.

A közlemény szerint Nyerges jelentkezett a cég nevében, és azt mondta, hogy maximálisan együttéreznek a 100 gyerekkel, és ha nem is az összeset, de 14 ösztöndíjas támogatását ők is vállalják. Ezen kívül – írták – további reménykeltő tárgyalások is folynak. A szervezet úgy számol, hogy évente egy gyerekre 800 ezer forintra van szükség.

A MBH Bank lépésére hétfőn Magyar Péter miniszterelnök is reagált a Facebookon, leszögezve, a magyar állam a Mészáros Lőrinchez köthető MBH Bank résztulajdonosa. – „A magyar állam nevében ezennel felszólítom Mészáros Lőrincet és az MBH Bankot, hogy haladéktalanul vonja vissza a mélyszegénységben élő, kiváló tanulókat támogató program finanszírozását megszüntető döntését, és azonnal hozza nyilvánosságra a bank százmilliárdos székházépítésének részleteit (terveket, kivitelező cégeket)” – írta akkor kormányfő. Mészárosről egyébként alig több mint két hónapja derült ki, hogy toronymagasan ő a leggazdagabb magyar, már több mint 1600 milliárd forint a vagyona.