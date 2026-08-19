Nem lesz idén tűzijáték az aszály miatt Gödöllőn

Gödöllő;Gémesi György;tűzijáték;

2026-08-19 15:53:00 CEST

A Belvárosi Napokat viszont a tervek szerint tűzijáték zárhatja.

Nem rendeznek tűzijátékot Gödöllőn az augusztus 20-i ünnepség végén - jelentette be Gödöllő polgármestere.

A döntést azzal indokolta, hogy egyeztetett a helyi katasztrófavédelem vezetőjével, aki szerint a szárazság és a vízhiány olyan állapotban van, hogy nem biztos, hogy támogatnák a tűzijáték megtartását.

Gémesi György szerdai Facebook-videójában arról beszélt, hogy sok-sok kommentet és feljegyzést hallott a tűzijátékkal kapcsolatban, és talán még aláírásokat is gyűjtöttek. Kiemelte azonban, hogy nem ezek miatt mondanak le a programról. A katasztrófavédelem vezetője az egyeztetésen úgy fogalmazott: a szárazság és a vízhiány olyan mértékű, hogy nem biztos, hogy támogatnák a tűzijáték megtartását, és örömmel vennék, ha a város most eltekintene tőle.

A polgármester ezért elnézést kért azoktól, akik szeretik a tűzijátékot, és megerősítette, hogy az államalapítás ünnepe idén enélkül ér véget. Azt ugyanakkor megígérte: ha minden úgy alakul, ahogy szeretnék, a Belvárosi Napok zárásakor a korábbi hagyományoknak megfelelően ismét tűzijáték lesz.

Az augusztus 20-i programok délután 2 órakor kezdődnek a korábbi fotópályázat értékelésével a Művészetek Háza aulájában, 4 órakor pedig a díszpolgári és városi díjakat adják át. A főtéren 3 órától Fekete Zoltán és népi zenekara lép fel, később Gubás Gabi gyermekműsora következik, 7 órakor pedig Kiss Kevin énekel.

Az ünnepi műsor este 8 órakor kezdődik: kenyérszentelést és ünnepi beszédet tartanak, a napot pedig a Budapest Bár koncertje zárja. Gémesi György azt gondolja, hogy a főtéren 2-3 ezer ember elfér; ülőhelyeket is kihelyeznek, bár mindenki nem fog tudni ülni. A videóban azt is jelezte, hogy a jelenlegi meteorológiai előrejelzés alapján csütörtökön nem várható eső, a hőmérséklet pedig 32-33 fok lesz.