Karácsony Gergely: Ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot

Karácsony Gergely;tűzijáték;augusztus 20.;Magyar-kormány;

2026-07-13 15:55:00 CEST

Lehetőleg mindörökre – fűzte hozzá a főpolgármester, aki szerint ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül.

„Nem most lenne ideje elengedni az augusztus 20-ai tűzijátékot, lehetőleg mindörökre? Szerintem itt az ideje bizonyítani, hogy lehet méltó és látványos állami ünnepséget rendezni a tűzijáték levegőszennyezése, zajszennyezése és az élő környezetnek okozott pusztítása nélkül. És a tűzijátékra költött közpénznek is lenne jobb helye, az biztos” – közölte Karácsony Gergely hétfőn a Facebook-oldalán.

Mint arról beszámoltunk, mindössze egy hónap alatt meg kell szervezni az augusztus 20-i állami rendezvénysorozatot, tűzijátékostul, zenei és kulturális rendezvényestül. A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség ugyanis július 7-én új közbeszerzési eljárást hirdetett, miután Balásy Gyula vállalkozásait érintően hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával nyomozás indult, a cégcsoport számláit zárolták, NAV-végrehajtás is indult, júniusban pedig előbb a központosított állami kommunikációs tendereket húzták ki a cégek alól, majd az NRÜ felmondta az összes keretszerződésüket.

A tenderdokumentáció műszaki leírása alapján a tervben családi élményzónák, könnyű- és elektronikus zenei események, fényinstallációk és kulturális programok szerepelnek. A fő attrakció természetesen a hagyományos esti tűzijáték, amely a leírás szerint egy 20-30 perces, filmszerű összművészeti látványshow, amely Magyarország ezeréves történetét a természeti kezdetektől a jelenen át a közös jövőig meséli el. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár korábban azt nyilatkozta, hogy idén olcsóbb és rövidebb lehet a tűzijáték.

„Tisztelem a kormány erőfeszítéseit, hogy az augusztus 20-ai állami ünnep szervezését kiszabadítsa az Orbán-kormány pazarló és fennhéjázó örökségéből. Nagyon jó iránynak látom, hogy a kiírt közbeszerzésben az ünnepi látványosságot fényjátékkal, zenével, családi programokkal igyekszik biztosítani. De még mindig benne van a programban az a fránya tűzijáték, igaz, kisebb költségvetéssel, mint amennyit Rogánék az elmúlt években a csókosaik kitömésével eldurrogtattak” – írta bejegyzésében a főpolgármester.

Karácsony Gergely felidézte, az elmúlt években minden augusztusban igyekezett elmondani, hogy a tűzijátékot káros, idejétmúlt dolognak tartja. Érvelése szerint

ezernyi szakmai anyag támasztja alá, hogy indokolatlan pusztítást okoz a városi élő környezetnek – a méhektől a madarakig –, és a háziállatoknak is, valamint súlyos környezeti terhelést és zajszennyezést jelent, sokaknak egészségügyi problémát okoz, szennyezi a levegőt és a vizet is.

„Tudom, hogy sokan szeretik ezt a pár perces látványosságot, de ez az igény modern eszközökkel, például fényvetítéssel biztosítható” – közölte, megjegyezve, hogy ugyanezen a véleményen volt az elmúlt években számos környezetvédő szervezet és szakember, olyanok is, akik mára már a kormányzatban dolgoznak.

Karácsony Gergely megemlítette azt is, hogy idén már több mint 230 ezer ember írta alá azt a petíciót, amely azt támogatja, hogy a tűzijáték költségeit az aszály elleni védekezésre fordítsák. A városvezető posztja végén újból hangsúlyozta, nem ismer komoly érvet a tűzijáték mellett, de annál többet tudna felhozni ellene.

„Ez is egy olyan örökség, amit ideje meghaladni, és most van erre ok is, lehetőség is”

– zárta szavait.