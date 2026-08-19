Villámgyorsan, átláthatatlan kiválasztás után nevezték ki Tarr Zoltán sógorát az Iparművészeti Múzeum élére

kinevezés;Iparművészeti Múzeum;Tarr Zoltán;Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium;

2026-08-19 19:22:00 CEST

A lapunk birtokába jutott iratokból nem derül ki, mi alapján választották ki a tisztség betöltésére, mint ahogy az sem, hogy felmerült-e más jelölt. A szakembert egyébként nem kívülről hozták az intézmény élére: a kinevezése előtt az Iparművészeti Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettese volt.

Sári Zsolt közgyűjteményekért és örökségvédelemért felelős államtitkár javaslatára hagyta jóvá Tarr Zoltán miniszter Jékely Zsombor megbízott főigazgatói kinevezését az Iparművészeti Múzeum élére.

Ez abból a közérdekű adatigénylésre adott válaszból derül ki, amelyet a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium küldött lapunknak. Az erre vonatkozó írásos javaslatot nem kaptuk meg, és az sem tisztázott, hogy Sári Zsolt álláspontját szóban vagy dokumentált formában közölte-e.

Az ügyben a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központnak (az MNM KK) is benyújtottunk egy közérdekű adatigénylést. Ezekben kifejezetten azt próbáltuk feltárni, milyen döntési folyamat vezetett a miniszteri rokon kinevezéséhez, és milyen dokumentumok alapján választották ki erre a feladatra.

Az MNM KK hat, a kinevezéshez kapcsolódó iratot bocsátott rendelkezésünkre: a miniszteri jóváhagyást kérő levelet, magát a jóváhagyást, a munkaszerződés és egy munkaügyi tájékoztató módosítását, Jékely Zsombor szakmai önéletrajzát, valamint a munkaköri leírását. Az intézmény közlése szerint ezen felül nem áll rendelkezésére előterjesztés, döntési javaslat, vezetői feljegyzés, értékelés, összehasonlító anyag, jelöltlista, jogi vélemény, megfelelőségi vizsgálat vagy érdemi hivatalos levelezés. Így a rendelkezésünkre bocsátott iratokból az nem derül ki, hogy felmerült-e más jelölt, történt-e több lehetséges vezető összevetése, vagy készült-e külön írásos értékelés Jékely Zsombor alkalmasságáról.

A megkapott iratokból az derül ki, hogy a kinevezés napok alatt lezajlott: Zsigmond Gábor, az MNM KK elnöke július 23-án kérte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, hogy hagyja jóvá Jékely Zsombor megbízását 2026. július 25-től a főigazgatói pályázat sikeres lezárásáig, de legfeljebb 2027. március 31-ig. A levélben arra hivatkozott, hogy Cselovszki Zoltán munkaviszonyát július 24-én mondták fel. A tárcavezető július 27-én adta meg a jóváhagyást, ugyancsak július 25-i kezdéssel. Jékely Zsombor munkaszerződésének módosítását azonban csak július 29-én írták alá, és ebben már az szerepel, hogy a megbízott főigazgatói munkakör július 29-től lép hatályba. A két dokumentum között így négy nap eltérés van. A rendelkezésre álló iratok nem mutatják meg, hogy a miniszter sógora július 25. és 28. között ténylegesen ellátta-e a főigazgatói feladatokat, és ha igen, milyen munkáltatói okirat alapján.

További érdekesség, de Tarr Zoltán július 27-én hagyta jóvá Jékely Zsombor kinevezését július 25-i kezdettel, a munkaszerződését viszont csak július 29-től módosították.

Így felmerül a kérdés,

miként lehetett a július 25-i kezdést jóváhagyni egy július 27-én kelt miniszteri döntéssel.

A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium egyetlen dokumentumot sem adott ki, helyette egy szöveges összefoglalót küldött. A tárca itt tért ki Sári Zsolt szerepére, emellett ismertette Jékely Zsombor pályafutásának főbb állomásait. A munkaszerződés-módosításból az is kiderül, hogy a megbízott főigazgató 2006. szeptember 1. óta áll határozatlan idejű munkaviszonyban, és a dokumentum szerint korábbi munkaköre főmuzeológus volt. A szerződés módosítása a megbízott főigazgatói feladat ellátását határozott időre rögzíti, a főigazgatói pályázat sikeres elbírálásáig, de legfeljebb 2027. március 31-ig.

Jékely Zsombort egyébként nem kívülről hozták az intézmény élére: a kinevezése előtt az Iparművészeti Múzeum gyűjteményi főigazgató-helyettese volt. A közérdekű adatigénylésre kiadott dokumentumokból ugyanakkor szinte semmi nem derül ki arról, milyen mérlegelés alapján esett rá a választás. Ami pedig az életrajzát illeti: a megbízott főigazgató 2003-ban szerzett doktori fokozatot művészettörténetből a Yale Egyetemen. 2006 óta dolgozik az Iparművészeti Múzeumban, 2010 ősze óta gyűjteményi főigazgató-helyettesként. 2021 óta a Réseau Art Nouveau Network (RANN) nemzetközi hálózat alelnöke. A múzeumi munka mellett a Károli Gáspár Református Egyetemen művészettörténetet oktat.

A minisztériumi válaszban egyébként egy nyilvánvaló dátumeltérés is van: a tárca azt írta, hogy Tarr Zoltán 2027. július 27-én adta meg a jóváhagyást. A kiadott eredeti miniszteri iraton azonban 2026. július 27. szerepel, és a kinevezéshez kapcsolódó, dátummal ellátott iratok 2026 júliusára esnek.