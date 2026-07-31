Kinevezték az Országos Széchenyi Könyvtár, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Természettudományi Múzeum új vezetőjét is

múzeumok;igazgatók;

2026-07-31 19:09:00 CEST

Gerencsér Judit az Országos Széchenyi Könyvtár, Jékely Zsombor az Iparművészeti Múzeum, Babocsay Gergely a Magyar Természettudományi Múzeum megbízott főigazgatója lesz.

Mindössze egy hétig árválkodott három fontos közgyűjtemény vezető nélkül, a kinevezett új igazgatók személyére immár Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter is jóváhagyását adta. A hivatalos kinevezést Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ elnöke mint munkáltató jegyezte.

Gerencsér Judit angol nyelv és irodalom szakos tanári és könyvtáros diplomája mellett informatikus könyvtáros végzettséggel is rendelkezik, amelyet a Szegedi Tudományegyetemen szerzett. Jelenleg az Esterházy Károly Katolikus Egyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájának doktorandusza, kutatási területe a mesterséges intelligencia konyvtári technológiaelfogadása. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke, az IFLA Európai Regionális Divízió Bizottságának vezetőségi tagja, 2026-ban kezdeményezte a Könyvtárszakmai Kerekasztal létrehozását.

Jékely Zsombor művészettörténész, középkorász. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett művészettörténetet, majd a CEU-n diplomázott középkortudományból. Doktori fokozatot 2003-ban szerzett művészettörténetből a Yale Egyetemen, disszertációja a siklósi templom középkori freskóiról szól. A múzeumi munka mellett a Károli Gáspár Református Egyetemen művészettörténetet oktat. A Szépművészeti Múzeumban, majd az Iparművészeti Múzeumban dolgozott, 2010 ősze óta gyűjteményi főigazgató-helyettesként. A múzeumi munka mellett a Károli Gáspár Református Egyetemen művészettörténetet oktat.

Babocsay Gergely a biológiatudományok doktora, herpetológus és főmuzeológus. Az ICOM Hungary elnökségi tagja, 2019-től a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület alelnöke. Az ELTE természettudományi Karának biológia-földrajz tanári szakán végzett, PhD fokozatot a Jeruzsálemi Héber Egyetemen szerzett.

A kinevezettek Bernert Zsoltot (a Magyar Természettudományi Múzeum éléről), Rózsa Dávidot (az Országos Széchenyi Könyvtár éléről) és Cselovszki Zoltánt (az Iparművészeti Múzeum éléről) váltják, akiket múlt héten menesztettek azonnal hatállyal. Tarr Zoltán az ügyben úgy fogalmazott „számos munkavállalói panasz érkezett be a három érintett múzeumból minisztériumunk felé.”