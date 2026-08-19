Megvan a három személy, aki a közmédia tulajdonosi testületében a szakmai szempontokat képviselheti

jelöltek;közmédia;

2026-08-19 17:29:00 CEST

Tizenegy jelölt meghallgatása után a Közszolgálati Tanács végül Bayer Juditot, Sükösd Miklóst és Kollár Árpádot javasolta az újonnan megalakuló Független Közmédia Testületbe – tudta meg a Népszava.

Szerdán hallgatta meg a Közszolgálati Tanács azokat a médiában jártas szakembereket, akiket a médiaszakmai szervezetek az újonnan megalakuló Független Közmédia Testületbe jelöltek. Végül tizenegy jelöltet hallgattak meg, miután a tanács négy személy jelölését nem fogadta be. A meghallgatások után egyszerű többséggel döntötték el, hogy ki az a három jelölt, akiket az Országgyűlés médiaügyekkel foglalkozó állandó bizottsága (Művelődési Bizottság) elé terjesztenek.

A Népszava információi szerint a szavazás eredményeképp sorrendben dr. Bayer Judit, Sükösd Miklós és Kollár Árpád kapták meg a lehetőséget, hogy benne legyenek a közmédia felett tulajdonosi jogokat gyakorló kilenctagú testületben.

A most kiválasztott jelölteket még a Parlament Művelődési Bizottsága is meghallgatja, majd javaslatot tesz az Országgyűlésnek a testület tagjainak és elnökének megválasztására. A médiaszakmai szervezetek által delegált három jelölt mellett a kormánypárt és az ellenzék további három-három személyt jelöl még. Így áll össze végül a kilenctagú Független Közmédia Testület.

A meghallgatások egyébként elvileg nyilvánosak voltak, azonban nem sajtónyilvánosak. A Közszolgálati Tanács közlése szerint a meghallgatásokról készült összes felvételt nyilvánosságra hozzák majd.

A Független Közmédia Testület a közszolgálati média hírszolgáltatásának biztosítására és függetlenségének védelmére létrehozott szervezet lesz, amely a költségvetési szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok szerint működik. A testület gyakorolja majd a közmédia társ