Átlépte a 40 ezer milliárd dolláros határt az Egyesült Államok államadóssága

államadósság;Egyesült Államok;

2026-08-20 07:38:00 CEST

Ez már a gazdasági teljesítményt is visszafoghatja.

Átlépte a 40 ezer milliárd dollárt az Egyesült Államok államadóssága szerdán – derül ki az amerikai pénzügyminisztérium szerdán közzétett hivatalos adataiból.

Az Egyesült Államok teljes eladósodottsága első alkalommal lépte át a 40 ezer milliárdot. 2026 márciusában járt 39 ezer milliárd, 2025 októberében pedig a 38 ezer milliárd felett. A számítások szerint az államadósság a 2027 nyaráig, vagy akár már a tél végén átlépheti a 41 ezer milliárd dollárt.

Kush Desai, a Fehér Ház szóvivői irodájának illetékese a friss adósságadatra reagálva azt mondta, hogy a Trump-adminisztráció "a szövetségi kiadásokat érintő pazarlás, csalás és visszaélés megszüntetésére összpontosít, valamint élénkíti a gazdasági növekedést annak érdekében, hogy a nemzeti jövedelem arányában mért államadósság alakulását a megfelelő irányba” terelje.

Az amerikai szövetségi kiadások legnagyobb tételét a növekvő védelmi kiadások, valamint a társadalom és egészségbiztosítást terhelő költségek mellett a költségvetési deficitet finanszírozó hitelekre nehezedő egyre nagyobb kamat adja.

Gazdasági elemzők szerint az egyre növekvő államadósság visszafoghatja a gazdaság teljesítményét részben a magasabb kamatszint révén. A kongresszus által kemény viták után 2025 nyarán elfogadott megemelt adósságplafon jelenleg 41,1 ezer milliárd dollár, azaz legkésőbb jövő nyáron a szövetségi törvényhozás döntése szükséges annak további növeléséről, vagy a felső adósságkorlát eltörléséről.