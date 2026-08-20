Négy híradóval, Vitray Tamással, Romsics Ignáccal és Kapu Tiborral tér vissza a közmédia Magyarországon

műsor;augusztus 20.;közmédia;

2026-08-20 06:15:00 CEST

Így néz ki az ünnepi műsor.

Egész napos műsorfolyam, különleges vendégek és négy híradó az M1 ünnepi műsorrendjében - emelte ki a Duna Médiaszolgáltató Zrt. Sajtó és Marketing Irodája szerdán az augusztus 20-i műsorrendről beszámoló, az MTI-hez eljuttatott közleményben.

E szerint több mint egy tucat különleges vendéggel, izgalmas beszélgetésekkel és ünnepi tartalmakkal készül a közmédia augusztus 20-ra. Az M1 egész napos műsorfolyamában a magyar közélet, kultúra, tudomány és hagyományőrzés meghatározó személyiségei is megszólalnak. Az ünnepi műsorrendben négy híradó lesz: reggel hatkor, délben, este fél nyolckor és este tíz órakor.

Az augusztus 20-i egész napos műsorfolyamban Mészáros Antónia és Bősze Ádám vendégei között olyan, a magyar közéletben és kulturális életben meghatározó személyiségek is feltűnnek majd, mint a magyar televíziózás két meghatározó alakja: Vitray Tamás Kossuth-díjas újságíró, sportriporter, kiváló művész, a Magyar Televízió Örökös Tagja és Kepes András Kossuth-díjas újságíró, író, televíziós szerkesztő és műsorvezető.

Gáspár Ágnes protokollszakértő, a Budapesti Metropolitan Egyetem docense az állami protokoll kulisszatitkaiba és érdekességeibe avatja be a nézőket.

A tudományos élet képviselőjeként Romsics Ignác Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja érkezik, aki a történelmi tények és mítoszok jelentőségéről is beszél, valamint arról, hogy a történelmi emlékezet miként hat mai döntéseinkre.

A vendégek között lesz Kapu Tibor, a Szent István-renddel kitüntetett kutatóűrhajós is, aki 2025-ös missziójával a hazai űrkutatás történetének új fejezetét nyitotta meg. Kassai Lajos, a modern lovasíjászat megteremtője is elfogadta a közmédia meghívását. A magyar hagyományőrzés és kulturális örökség meghatározó alakja munkásságával világszerte ismertté tette a magyar lovasíjászat hagyományait.

A teljes vendéglista elérhető a közmédia Facebook-oldalán is elérhető.

Az ünnepi műsorrend része négy híradó: reggel 6 órakor, 12 órakor, 19.30-kor, illetve 22 órakor. A továbbiakban a sportösszefoglalók ismét TeleSport címmel jelennek meg az M1-en. Augusztus 21-től naponta két híradót láthatnak a nézők: déli 12 órakor, illetve este fél nyolckor - olvasható a közleményben.