Shakira és Warren Buffett fia kolumbiai egyetemen segítenek a földrengést követően

földrengés;támogatás;Kolumbia;Shakira;

2026-08-21 06:34:00 CEST

A kolumbiai énekesnő és Howard Graham Buffett oktatási intézmények újjáépítését jelentették be Chocóban.

Shakira bejelentette, hogy tőkét mozgósít a Choco Műszaki Egyetem újjáépítésére, amelyet megrongált a Kolumbiát augusztus 10-én megrázó földrengés, valamint mintegy tíz nem felsőoktatási intézményként működő iskola helyreállítására az öt leginkább sújtott tartomány egyikében – számolt be a hírről az Euronews hírportál.

A kolumbiai énekesnő azonban nem közvetlenül adományozza az egymillió dollárt: a Global Citizen nevű filantróp szervezetnek 500 000 dollárt (432 250 eurót) ajánl fel, míg a koncertturnéját, a „Las Mujeres Ya No Lloran” című sorozatot is szervező Live Nation, amely egyben üzleti partnere is, Shakira kezdeményezésére további 500 000 dollárt biztosít.

Az előadó 2025 októberében csatlakozott ahhoz a tanácsadó testülethez, amely a FIFA és a Global Citizen által közösen működtetett oktatási alapot felügyeli,

egy időben Serena Williamsszel, The Weeknddel és a FIFA elnökével, a sokat bírált Gianni Infantinóval. Ez hónapokkal azelőtt történt, hogy bejelentették részvételét előadóként a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. A barranquillai énekesnő azt állítja, hogy az esemény hivatalos dalából, a „Dai Dai” című számból származó szerzői jogdíjak 100 százalékát ennek az alapnak ajánlotta fel.

Shakira együtt fog dolgozni a kolumbiai-amerikai filantróppal, Howard Graham Buffett-tel, a mágnás Warren Buffett fiával, aki 2021-ben, Iván Duque kormányzása idején kapta meg a kolumbiai állampolgárságot, miután több mint 160 millió dollárt fektetett be a Catatumbo térségében megvalósuló projektekbe, köztük utak újjáépítésébe, az illegális ültetvények kiváltásába és aknamentesítési munkálatokba.