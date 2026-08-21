A kolumbiai énekesnő és Howard Graham Buffett oktatási intézmények újjáépítését jelentették be Chocóban.
Nincs még egy olyan zenei műfaj, mint a futballhimnusz. Amihez elég, ha gyakorlatilag mindig ugyanarról szól, ha a dallam energikus és ha van benne egy lehetőleg könnyen skandálható refrén.
Mellettük a BTS szórakoztatja majd az East Rutherford-i MetLife Stadion közönségét.
Húszmillió eurót (6,2 milliárd forint) fizetett Shakira a spanyol adóhivatalnak azután, hogy a barcelonai ügyészség adóelkerülés gyanújával bírósági eljárás megindítását kezdeményezte ellene.
Shakira, a szolgálati kutya a helyszíntől az egyik gyanúsított házáig követte a nyomokat Niklán - írja a police.hu.
Nem fukarkodik a világsztárokkal a FIFA. A futball-világbajnokság nyitóünnepségén Jennifer Lopez énekelt, a záróbuli fő sztárja pedig Shakira lesz, olyan más nagyságok mellett, mint Carlos Santana vagy Wyclef Jean.