Szerbiában is lesújtottak a független médiára, önkényes vezetőváltás után némíthatják el a legfontosabb ellenzéki orgánumokat

Szerbia;függetlenség;sajtószabadság;

2026-08-20 14:17:00 CEST

Eljárásjogi engedély nélkül cserélte le a legfontosabb ellenzéki orgánumok vezetését egy portugál háttérrel rendelkező befektetési alap. A szerb független újságírók egyesülete rendkívül éles hangú állásfoglalásban kongatta meg a vészharangot.

Súlyos aggodalmat és szakmai tiltakozást váltott ki a nyugat-balkáni régióban, hogy a szerbiai független újságírás utolsó bástyáit működtető Adria News Network felett átvette a tényleges irányítást az Alpac Capital, noha az ehhez szükséges hatósági jóváhagyási eljárás még nem zárult le. A szerb független újságírók egyesülete rendkívül éles hangú állásfoglalásban hívta fel a figyelmet a jogi és szakmai visszásságokra.

A szakmai szervezet hangsúlyozta, hogy a tulajdonosváltási folyamatban a több mint ezer újságíró és médiadolgozó munkajogi, szakmai biztonságának, valamint a szerkesztőségi függetlenség megőrzésének kell az első helyen állnia. A dolgozókat és a nyilvánosságot ráadásul teljesen felkészületlenül érte a vezetőváltás, hiszen a szerkesztőségek tagjai nem kaptak előzetes tájékoztatást a döntésekről.

A vállalati nyilvántartási adatokból és a cégbírósági bejegyzésekből kiderült, hogy a United Media Digital, az Adria News, a Dan Graf és az Adria News Nova S cégek éléről azonnali hatállyal elmozdították a korábbi ügyvezetőket és a menedzsment kulcstagjait. Ezek a cégek felelősek a régió legmeghatározóbb, kritikus hangvételű médiatermékeiért, beleértve az N1 hírtelevíziót, a Nova S csatornát, a Nova.rs hírportált, a Radar hetilapot, valamint a Danas napilapot.

Az Aleksandar Vučić szerb elnökkel és kormányával szemben kritikus sajtóorgánumok korábbi vezetőit, mint Aleksandra Mitićet, a Danas kiadójának igazgatóját, Mihailo Jovićevićet, a Nova és a Radar vezetőjét, valamint Brent Sadlert, az N1-et üzemeltető Adria News igazgatóját azonnali hatállyal felmentették pozíciójukból.

Az ügyvezetői székbe a szerbiai gazdasági társaságok regiszterében már hivatalosan is bejegyezték Pedro Vargas Santos Davidot, az Alpac Capital vezetőjét és tulajdonosát. Mellette más cégjegyzésre jogosult képviselőket is bejegyeztek a belgrádi cégbíróságon, köztük Luis Pedro Moco da Costa Santost, João Clara Pinto do Rosáriót, Maria Sofia Martins Baptistát és Vajai Pétert. A felsővezetés villámgyors lecserélése mély bizonytalanságot szült a szerkesztőségi műhelyekben, különösen annak fényében, hogy a háttérben már megkezdődtek az előkészületek a főszerkesztői és szerkesztői pozíciók átalakítására is.

A helyzetet jogi szempontból különösen aggasztóvá teszi, hogy a tulajdonosi struktúra átalakítása és az operatív irányítás átvétele teljesen nélkülözi a jogerős hatósági engedélyeket. A független luxemburgi audiovizuális hatóság, az ALIA hivatalosan megerősítette a tényt, hogy az Adria News Network átvételére irányuló hatósági elbírálási folyamat jelenleg is folyamatban van. A tulajdonosi ellenőrzés jóváhagyása a hatáskörrel rendelkező luxemburgi minisztérium feladata, amely szakmai véleményt kért az ALIA-tól a tranzakció ügyében.

A luxemburgi szakhatóság határozottan leszögezte, hogy a mai napig nem adták meg a szükséges engedélyeket az Alpac Capital számára az átvételre.

Ennek ellenére az új tulajdonosok már végrehajtották az operatív és jogi irányítás átvételét a szerbiai leányvállalatoknál. Ez a gyakorlat súlyos kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a tényleges kontrollt a jogi eljárások lezárulása előtt alakították ki. A szakmai szervezetek kiemelik, hogy a médiaszektorban lezajló fúziók és felvásárlások nem csupán egyszerű piaci vagy vállalati tranzakciók. Az N1, a Nova, a Danas és a Radar alapvető szerepet töltenek be a szerbiai és a balkáni médiapluralizmus, a szakmai integritás és a demokratikus nyilvánosság megőrzésében, így szerkesztőségi függetlenségük védelme kiemelkedő közérdek.

Az Európai Unió sajtószabadságról szóló jogszabálya kifejezetten előírja a hatóságok számára, hogy a médiapiaci koncentrációk vizsgálatakor a piaci részesedés mellett kiemelten értékeljék a tranzakciók médiapluralizmusra és szerkesztői függetlenségre gyakorolt hatásait.

A szerbiai újságíró-szakszervezetek és a NUNS emiatt követelik, hogy az Alpac Capital és az ANN jelenlegi vezetősége haladéktalanul üljön tárgyalóasztalhoz a munkavállalók képviselőivel. A dolgozók írásos, jogilag számonkérhető garanciákat várnak a szerkesztőségi autonómia megőrzésére, a munkajogok védelmére és a lehetséges elbocsátások megakadályozására.

A munkavállalók és a szakmai közösség határozott elvárása, hogy az új tulajdonos tegye átláthatóvá és nyilvánossá azokat az belső védelmi mechanizmusokat, amelyeket a United Group és az Alpac Capital a megállapodásuk bejelentésekor ígért. Ezek között szerepel a szerkesztőségi és a kereskedelmi funkciók szigorú elválasztása, valamint egy független, külső tanácsadó testület létrehozása a szerkesztői döntések védelmére. A szakma elvárja az európai és nemzeti szabályozó hatóságoktól, hogy a vizsgálat lezárásáig szigorúan ellenőrizzék a már elkövetett vezetői változtatások jogi következményeit.

A tranzakció körüli feszültséget tovább fokozzák azok a politikai és gazdasági szálak, amelyek az Alpac Capital hátterében húzódnak. A portugál székhelyű kockázati tőkealapot Pedro Vargas Santos David irányítja, aki szoros kapcsolatot ápol a regionális politikai elittel. Az alap korábban felvásárolta a Euronews nemzetközi hírtelevíziót is, amely ügylet hátterében magyar állami és kormányközeli tőkealapok pénzügyi támogatása is megjelent. Ez a háttér komoly aggodalmakat kelt a szerbiai ellenzéki és független újságírói körökben, akik attól tartanak, hogy a tulajdonosváltás mögött valójában a belgrádi kormánypárti politikai erők befolyásszerzési törekvései állnak.

A szerbiai médiapiac szerkezete az elmúlt években erőteljesen eltolódott a kormánypárti narratívák irányába. A legtöbb országos lefedettségű televízió és nyomtatott lap közvetlenül vagy közvetve az államháztartásból és a kormánypárti üzleti körökből finanszírozott médiacsoportok kezében van.

Ebben a közegben a United Media által kiépített hálózat jelentette az egyetlen olyan széles körben elérhető platformot, amely teret biztosított a kritikus hangoknak, a tényfeltáró újságírásnak és az ellenzéki véleményeknek. A hálózat eladása és a vezetők meglepetésszerű felmentése így a teljes szerbiai nyilvánosság átalakulásával fenyeget.

A szerkesztőségek munkatársai határozottan visszautasítják, hogy a gazdasági adásvételek és tulajdonosi megállapodások járulékos veszteségeivé váljanak. Kiemelik, hogy a sajtószabadság és a tájékozódáshoz való jog csorbul, ha a szerkesztőségek jövőjéről és a személyi kérdésekről nem a szakmai műhelyekben, hanem a nyilvános cégregiszterek bejegyzéseiből szereznek tudomást az érintettek. A nemzetközi újságíró-szervezetek, köztük a Riporterek Határok Nélkül és az Európai Újságíró Szövetség szintén figyelemmel kísérik a belgrádi eseményeket, és a transzparencia biztosítására szólították fel az ügylet szereplőit.

A folyamatban lévő szabályozási eljárás kimenetele döntő jelentőségű lesz a Nyugat-Balkán médiaszabadsága szempontjából. Amennyiben a hatóságok érdemi vizsgálat nélkül engedélyezik a kész tényként kezelt tulajdonosváltást és az azzal járó személyi cseréket, az veszélyes precedenst teremthet a térség többi államában is. A független sajtó megőrzése nemcsak munkajogi kérdés, hanem a demokratikus intézményrendszer és az európai integrációs folyamat egyik legfontosabb mérföldköve Szerbiában.

Az Alpac Capital és a nemzetközi terjeszkedés

Az Alpac Capital egy portugáliai gyökerű, lisszaboni székhelyű kockázati tőkealap-kezelő társaság, amelyet Pedro Vargas Santos David és üzleti partnerei alapítottak. A cégcsoport az elmúlt években jelentős terjeszkedést hajtott végre az európai médiapiacon, amelynek során megszerezte a lyoni központú Euronews nemzetközi hírtelevízió többségi tulajdonrészét is. A befektetési alap működését és akvizícióit kezdettől fogva élénk nemzetközi figyelem kíséri a finanszírozási háttér és a politikai kapcsolatrendszer miatt. A Euronews felvásárlásakor nyilvánosságra került dokumentumok szerint a tranzakcióhoz szükséges tőke jelentős része magyarországi állami és kormányközeli tőkealapoktól származott. A cégcsoport legújabb regionális lépése, az Adria News Network megvásárlása tovább növeli a tőkealap befolyását a délkelet-európai információs térben.

A szerb független sajtó helyzete

Szerbiában a médiakörnyezetet évek óta heves belföldi nemzetközi bírálatok érik a kormánypárti túlsúly és a független újságírókat érő folyamatos nyomás miatt. Az országos frekvenciával rendelkező kereskedelmi televíziók és a nagy példányszámú bulvárlapok többsége szorosan igazodik a belgrádi kormányzat politikai üzeneteihez. Ebben a szerkezetben az Adria News Network által működtetett orgánumok – mint az N1, a Nova S, a Danas és a Radar – töltötték be a kiegyensúlyozott és kritikus tájékoztatás szerepét. A független sajtóorgánumok munkatársai gyakran szembesülnek politikai támadásokkal, az állami hirdetések megvonásával és a hatósági felügyelet aránytalanságaival. A hálózat tulajdonosi és vezetési átalakulása így a teljes szerbiai demokratikus nyilvánosság megmaradását kockáztatja.