Újabb drón csapódott be Romániában, riadóztatták a NATO és a román légierő vadászgépeit is

Románia;drón;becsapódás;

2026-08-20 07:48:00 CEST

Több drón is érkezett, a radarok hajnali 2 óra 23 perckor érzékelték őket.

Újabb drón csapódott be román területen, Tulcea megyében, az ukrán folyami határ közelében, egy lakatlan területen – közölte csütörtökön a román védelmi minisztérium.

A román hadsereg radarjai hajnali 2 óra 23 perckor érzékelték az ukrán-román határ térségében repülő célpontokat, ezért a térségbe küldték a spanyol légierő két, Romániában légtérvédelmi szolgálatot teljesítő F-18-as harci repülőgépét, és a román légierő egy IAR-330 SOCAT típusú helikopterét.

Az egyik célpont 3 óra 31 perckor belépett a román légtérbe, majd 3 perccel később, a Tulcea megyei Grindutól 4 kilométernyire egy lakatlan térségben lezuhant. A helikopter legénységének jelentése szerint a becsapódás után tűz ütött ki, amely magától elaludt.

Személyi sérülést vagy jelentős anyagi kárt nem észleltek.