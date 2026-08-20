ünnep;eskü;zászlófelvonás;augusztus 20.;Ruszin-Szendi Romulusz;

Felvonták a magyar nemzeti lobogót az Országház előtt, Ruszin-Szendi Romulusz kért valamit az esküt tevő honvédtisztektől

Az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondják őket.

Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, csütörtök reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

A ceremónián részt vett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai. A lobogó felvonása után a honvéd tisztjelöltek tették le az esküjüket. Ünnepi beszédében Ruszin-Szendi Romulusz hívta fel a figyelmet, hogy a tiszti eskü, a tiszti rang nem csak rang, felelősség is. A honvédelmi miniszter az esküt tevő honvédtisztekhez szólva köszöntőjében arról beszélt, az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondják őket, hanem azokon a napokon, amikor nehéz megtartani őket.

Ruszin-Szendi Romulusz azt kérte a honvédtisztektől, hogy amikor döntési helyzetbe kerülnek, jusson eszükbe az eskü, amit most tesznek.

Tizenhat év propagandisztikus elsötétítés után július 7-én állt le a közmédia műsorszolgáltatása, augusztus 20-án, másfél hónap kihagyás után az első szabad híradónak is nekifutottak Bodacz Balázs szerkesztésében. Orbán Viktor egyszerűen nem volt hírforrás az elmúlt huszonnégy órában. Se aktív politikai szereplőként, se jogi eljárások passzív felelősségviselőjeként.