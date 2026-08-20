Felvonták a magyar nemzeti lobogót az Országház előtt, Ruszin-Szendi Romulusz kért valamit az esküt tevő honvédtisztektől

ünnep;eskü;zászlófelvonás;augusztus 20.;Ruszin-Szendi Romulusz;

2026-08-20 08:57:00 CEST

Az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondják őket.

Katonai tiszteletadás mellett, Baka András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnökének jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-i állami ünnepen, csütörtök reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

A ceremónián részt vett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, állami és katonai szervezetek képviselői, a diplomáciai testület tagjai, valamint érdeklődők százai. A lobogó felvonása után a honvéd tisztjelöltek tették le az esküjüket. Ünnepi beszédében Ruszin-Szendi Romulusz hívta fel a figyelmet, hogy a tiszti eskü, a tiszti rang nem csak rang, felelősség is. A honvédelmi miniszter az esküt tevő honvédtisztekhez szólva köszöntőjében arról beszélt, az eskü szavai nem azon a napon válnak fontossá, amikor kimondják őket, hanem azokon a napokon, amikor nehéz megtartani őket.

Ruszin-Szendi Romulusz azt kérte a honvédtisztektől, hogy amikor döntési helyzetbe kerülnek, jusson eszükbe az eskü, amit most tesznek.