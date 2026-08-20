Megy ez kézi vezérlés nélkül is, 1046 óra adásszünet után kormánypárti és ellenzéki vélemények bemutatásával indult a közmédia új híradója

MTV;augusztus 20.;M1 híradó; NER;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal;Németh Zsolt Pitbull;

2026-08-20 08:17:00 CEST

Tizenhat év propagandisztikus elsötétítés után július 7-én állt le a közmédia műsorszolgáltatása, augusztus 20-án, másfél hónap kihagyás után az első szabad híradónak is nekifutottak Bodacz Balázs szerkesztésében. Orbán Viktor egyszerűen nem volt hírforrás az elmúlt huszonnégy órában. Se aktív politikai szereplőként, se jogi eljárások passzív felelősségviselőjeként.

Baka András beiktatásáról szóló riporttal kezdődött 1046 óra adásszünet után a felszabadult M1 újraindult híradója, amelyben Magyarország új köztársasági elnökének a megválasztásával kapcsolatos ellenzéki aggályok sem maradtak hangtalanok. A közmédia ezúttal Orbán Viktor nevének említése nélkül szerkesztette első hírösszefoglalóját. Nem azért, mintha ellensúlyozni akarná az elmúlt másfél évtized fideszes túlsúlyát, a péntek reggelenként a Kossuth rádióban igét hirdető Orbán Viktor egyszerűen nem volt hírforrás az elmúlt huszonnégy órában. Se aktív politikai szereplőként, se jogi eljárások passzív felelősségviselőjeként.

A Fidesz véleménye több hírben megjelent, a hatodik például a párt kormányzati munkát értékelő közleményéről számolt be, miszerint „színészkedés, hergelés és hatalmi önkény” jellemezte a Tisza-kormány első száz napját. Az ezt megelőző tudósításban Magyar Péter számadását idézték, amelyben a kormányfő a Facebook-oldalán összegezte az uniós ezermilliárdok hazahozatalával, a jogállami és korrupcióellenes döntések meghozatalával, a felelőtlen állami költekezés megállításával, a politikusi járandóságok csökkentésével, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításával, a kekvák és a rendeleti kormányzás megszüntetésével, a propaganda elnémításával és a szabad közmédia újraindításával leírható indulásukat.

A tisztavatás előzetese és Ruszin-Szendi Romulusz megszólaltatása után Tarr Zoltán által átadott kitüntetésről számolt be a híradó, majd az augusztus 20-i fővárosi programokból adott ízelítőt. Hetedik hírként a fideszes Takács Péter reakcióját közölték, aki a civileknek öt év alatt juttatott 400 milliárdos pénzszórásban talált tisztességes kiadási sorokat. A következő hírből kiderült: nem követettek el bűncselekményt az ukrán pénzszállítók, egyéb eljárások vizsgálják – tesszük hozzá –, hogy az elfogásuk milyen, felső politikai köröket is gyanúba keverő jogszabályokat sérthetett.

A közmédia szakmai felügyeletéről szóló hírek után elhangzott, szerződést bontottak a Balásy-cégekkel, s ezzel mindegy félmilliárdot takarítottak meg. Riportokat közölt az első szabad híradó a paksi fenékküszöb építéséről és a gyermekvédelmi intézményhálózatról, amelyben éles kritikák hangzottak el Both Emőke helyettes államtitkártól az előző kormány szakmai megállapításokat rendre elfedő felelőtlenségét bírálva. Belföldi ünnepi turizmuselemző összeállítás után érkeztek az első külföldi hírek a Hormuzi-szoros csiki-csukijáról.

A közmédia műsorszolgáltatása csaknem négy órán át szünetelt július 7-én, amikor fekete képernyő jelent meg az ismert felirattal: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük!” Az MTVA új, ideiglenes vezetése azonnal felmentette a korábbi hírigazgatóság meghatározó arcait, és eltávolították a propagandaanyagok gyártásában részt vevő munkatársakat. Ezzel együtt a megtisztulás még nem érte el a kívánatos szintet. A Telex arról számolt be szerdán, hogy az M1 újrainduló hírszolgáltatásában „ugyanazok a szerkesztők és riporterek készítik az anyagokat, akik az elmúlt 7–10 évben gátlástalanul gyártották a propagandát, akik Németh Pitbull Zsolt helytartói voltak, akik a Magyar Péter lejáratásáról, a sorosozásról és migránsokról készíttették az anyagokat. Ezt a közmédia azzal egy Facebook-posztban cáfolta: „Várjuk a Telex munkatársait is az M1 képernyője elé augusztus 20-án reggel! Az adás szerkesztésében senki nem vesz részt, aki korábban itt dolgozott.”

Németh általában a szerkesztési szabadság körébe utalta a kritikákat még a jogi eljárásokban is. Magyarul ez annyit jelentett, szabad volt szeretni a Fideszt és alázni az ellenzéket, és szabad volt az Orbán-kormány szája íze szerinti valóságot mutatni. Ahogy a NER elvesztette a kapcsolatát ezzel a valósággal, úgy vesztette el a közmédia is, menthetetlenül és megbocsáthatatlanul, százmilliárdokkal és másfél évtizeddel rövidítve meg a magyarokat. A számla még kifizetetlen.