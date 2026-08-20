Megy ez kézi vezérlés nélkül is, 1046 óra adásszünet után kormánypárti és ellenzéki vélemények bemutatásával indult a közmédia új híradója

Baka András beiktatásáról szóló riporttal kezdődött 1046 óra adásszünet után a felszabadult M1 újraindult híradója, amelyben Magyarország új köztársasági elnökének a megválasztásával kapcsolatos ellenzéki aggályok sem maradtak hangtalanok. A közmédia ezúttal Orbán Viktor nevének említése nélkül szerkesztette első hírösszefoglalóját. Nem azért, mintha ellensúlyozni akarná az elmúlt másfél évtized fideszes túlsúlyát, a péntek reggelenként a Kossuth rádióban igét hirdető Orbán Viktor egyszerűen nem volt hírforrás az elmúlt huszonnégy órában. Se aktív politikai szereplőként, se jogi eljárások passzív felelősségviselőjeként.
A Fidesz véleménye több hírben megjelent, a hatodik például a párt kormányzati munkát értékelő közleményéről számolt be, miszerint „színészkedés, hergelés és hatalmi önkény” jellemezte a Tisza-kormány első száz napját. Az ezt megelőző tudósításban Magyar Péter számadását idézték, amelyben a kormányfő a Facebook-oldalán összegezte az uniós ezermilliárdok hazahozatalával, a jogállami és korrupcióellenes döntések meghozatalával, a felelőtlen állami költekezés megállításával, a politikusi járandóságok csökkentésével, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításával, a kekvák és a rendeleti kormányzás megszüntetésével, a propaganda elnémításával és a szabad közmédia újraindításával leírható indulásukat.Négy híradóval, Vitray Tamással, Romsics Ignáccal és Kapu Tiborral tér vissza a közmédia Magyarországon
A tisztavatás előzetese és Ruszin-Szendi Romulusz megszólaltatása után Tarr Zoltán által átadott kitüntetésről számolt be a híradó, majd az augusztus 20-i fővárosi programokból adott ízelítőt. Hetedik hírként a fideszes Takács Péter reakcióját közölték, aki a civileknek öt év alatt juttatott 400 milliárdos pénzszórásban talált tisztességes kiadási sorokat. A következő hírből kiderült: nem követettek el bűncselekményt az ukrán pénzszállítók, egyéb eljárások vizsgálják – tesszük hozzá –, hogy az elfogásuk milyen, felső politikai köröket is gyanúba keverő jogszabályokat sérthetett.
A közmédia szakmai felügyeletéről szóló hírek után elhangzott, szerződést bontottak a Balásy-cégekkel, s ezzel mindegy félmilliárdot takarítottak meg. Riportokat közölt az első szabad híradó a paksi fenékküszöb építéséről és a gyermekvédelmi intézményhálózatról, amelyben éles kritikák hangzottak el Both Emőke helyettes államtitkártól az előző kormány szakmai megállapításokat rendre elfedő felelőtlenségét bírálva. Belföldi ünnepi turizmuselemző összeállítás után érkeztek az első külföldi hírek a Hormuzi-szoros csiki-csukijáról.Új hírszolgáltatási alapelveket bocsátott ki az MTVA, fokozatosan indul újra a műsor az M1-en és a többi platformon is
A közmédia műsorszolgáltatása csaknem négy órán át szünetelt július 7-én, amikor fekete képernyő jelent meg az ismert felirattal: „A közmédia nem hazudhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük!” Az MTVA új, ideiglenes vezetése azonnal felmentette a korábbi hírigazgatóság meghatározó arcait, és eltávolították a propagandaanyagok gyártásában részt vevő munkatársakat. Ezzel együtt a megtisztulás még nem érte el a kívánatos szintet. A Telex arról számolt be szerdán, hogy az M1 újrainduló hírszolgáltatásában „ugyanazok a szerkesztők és riporterek készítik az anyagokat, akik az elmúlt 7–10 évben gátlástalanul gyártották a propagandát, akik Németh Pitbull Zsolt helytartói voltak, akik a Magyar Péter lejáratásáról, a sorosozásról és migránsokról készíttették az anyagokat. Ezt a közmédia azzal egy Facebook-posztban cáfolta: „Várjuk a Telex munkatársait is az M1 képernyője elé augusztus 20-án reggel! Az adás szerkesztésében senki nem vesz részt, aki korábban itt dolgozott.”Megvan a három személy, aki a közmédia tulajdonosi testületében a szakmai szempontokat képviselheti
Németh általában a szerkesztési szabadság körébe utalta a kritikákat még a jogi eljárásokban is. Magyarul ez annyit jelentett, szabad volt szeretni a Fideszt és alázni az ellenzéket, és szabad volt az Orbán-kormány szája íze szerinti valóságot mutatni. Ahogy a NER elvesztette a kapcsolatát ezzel a valósággal, úgy vesztette el a közmédia is, menthetetlenül és megbocsáthatatlanul, százmilliárdokkal és másfél évtizeddel rövidítve meg a magyarokat. A számla még kifizetetlen.