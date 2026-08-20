Magyar Péter: Egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait

augusztus 20.;tisztavatás;Magyar Péter;

2026-08-20 09:25:00 CEST

Szerinte a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál.

Szent István pontosan tudta, hogy országot alapítani nem egyetlen döntés, nem egyetlen csata, nem egyetlen törvény, országot építeni évek, évtizedek, évszázadok kitartó munkája - mondta a miniszterelnök a szent király ünnepe alkalmából a Kossuth téren tartott zászlófelvonáson.

Magyar Péter a Magyar Távirati Iroda (MTI) beszámolója szerint úgy fogalmazott: a dicsőséges napok és a szürke hétköznapok minden napjában rejlik az a kitartó munka, ami az országból hazát formál. Intézmények kellenek hozzá, törvények, tudás, szövetségesek és olyan emberek, akik készek érte felelősséget vállalni - tette hozzá.

Azt mondta, ezért is különleges, hogy éppen augusztus 20-án avatnak honvédtiszteket, mert egy állam akkor valóban állam, ha meg tudja védeni a polgárait.