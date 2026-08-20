Nincs hivatalos Fidesz-álláspont a Navracsics-féle kezdeményezésről, de Havasi Bertalan szerint a Tiszának a végletekig ellen kell állni

Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint Ferencz Orsolya egykori űrkutatásért felelős miniszteri biztos augusztus 20-án jelentette be, betemetnék a politikai árkokat és a „polgári demokraták” közötti párbeszédet szorgalmazták. A felvetés nyomán megkerestük a Fidesz vezetését, hogy megtudjuk: miként viszonyul a bukott kormánypárt a két politikus akciójához.
Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója lapunknak leszögezte, a párt testületileg még nem foglalt állást a kérdésben. Ugyanakkor személyes álláspontját ismertette: „Jelenleg nincs a Fidesznek álláspontja erről a kezdeményezésről. De nekem van. Polgári demokrataként számomra az egyenes út a Fidesz. A Tiszával való végletes szembenállás szükséges és erősítendő. Párbeszéd Magyar Péterrel lehetetlen” – írta.
Havasi Bertalan nyilatkozata finoman szólva is kontrasztban áll azzal az engedékenyebb, diskurzusra nyitottabb tónussal, amelyet Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya ütött meg.Polgári demokrata társadalmi kezdeményezést indít Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya