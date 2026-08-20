Nincs hivatalos Fidesz-álláspont a Navracsics-féle kezdeményezésről, de Havasi Bertalan szerint a Tiszának a végletekig ellen kell állni

Fidesz;Navracsics Tibor;kezdeményezés;Havasi Bertalan;Ferencz Orsolya;

2026-08-20 10:22:00 CEST

Bár a Fidesznek egyelőre nincs testületi állásfoglalása a Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya által szorgalmazott, „polgári demokraták” közötti párbeszédről, Havasi Bertalan kommunikációs igazgató magánvéleményt fogalmazott meg a Népszavának, szerinte Magyar Péterrel lehetetlen a párbeszéd.

Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint Ferencz Orsolya egykori űrkutatásért felelős miniszteri biztos augusztus 20-án jelentette be, betemetnék a politikai árkokat és a „polgári demokraták” közötti párbeszédet szorgalmazták. A felvetés nyomán megkerestük a Fidesz vezetését, hogy megtudjuk: miként viszonyul a bukott kormánypárt a két politikus akciójához.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója lapunknak leszögezte, a párt testületileg még nem foglalt állást a kérdésben. Ugyanakkor személyes álláspontját ismertette: „Jelenleg nincs a Fidesznek álláspontja erről a kezdeményezésről. De nekem van. Polgári demokrataként számomra az egyenes út a Fidesz. A Tiszával való végletes szembenállás szükséges és erősítendő. Párbeszéd Magyar Péterrel lehetetlen” – írta.

Havasi Bertalan nyilatkozata finoman szólva is kontrasztban áll azzal az engedékenyebb, diskurzusra nyitottabb tónussal, amelyet Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya ütött meg.